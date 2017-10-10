İmama 'çocuklara masaj' soruşturması!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Balıkesir Altıeylül ilçesinde, Kubbeli Camisi’nin imamlığını yapan A.Ö. ile ilgili, “Kuran kursu eğitimi verdiği çocuklara masaj yaptırdığı” gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın soruşturmasının ardından Balıkesir Valiliği de soruşturma başlatarak A.Ö’nün görev yerinin değiştirildiğini belirtti. A.Ö adlı vatandaşın “Kuran kursu eğitimi verdiği çocuklara masaj yaptırdığı”, M.Y. adlı bir vatandaşın TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurusu ile ortaya çıktı. M.Y. adlı vatandaş, Dilekçe Komisyonu’na, şikâyette bulundu. Komisyon da konuyu Diyanet İşleri Başkanlığı’na havale etti. Başkanlık ise komisyona verdiği yanıtta şunları kaydetti:

Şikâyet edildi

“Kuran kursu eğitimi verdiği çocuklara masaj yaptırdığı yolundaki şikâyet ile ilgili olarak mahallinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne inceleme yaptırıldı ve şikâyet Cumhuriyet Savcılığı’na intikal ettirildi. Başkanlığa intikal eden şikâyet dilekçesi ile ilgili olarak da 7 Aralık 2016 tarihli onay ile müfettiş soruşturmasına başlandı ve soruşturma halen devam etmektedir.”

Emekli olmak istedi!

Balıkesir Valiliği’nden de Meclis’e gönderilen yanıtta, imam A.Ö. ile ilgili şu bilgiler aktarıldı: “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın onayı ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 36-1 b maddesi ‘b) Haklarında yapılan teftiş veya soruşturma sonucu o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması’ gereği adı geçenin görevli olduğu Altıeylül İlçesi Karamanköy Mahallesi Kubbeli Camisi İmam-Hatipliğinden Çorum İli Bayat İlçesi Kuruçay Köyü Camisi İmam-Hatipliğine naklen atandığı, ilgili personel 24 Nisan 2017 tarihinde rahatsızlanarak Balıkesir Devlet Hastanesi Psikiyatri kliniğinde yataklı tedaviye alındı, tedavisinin bitmesi sonucu 25 Haziran 2017 tarihinde göreve başladı ve emekliliğini talep etti.”