T24 LogoT24 Logo
Gündem

İMAM VE 2 ÖĞRENCİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ MUĞLA (A.A)

31 Temmuz 2011 00:21

-İMAM VE 2 ÖĞRENCİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ MUĞLA (A.A) - 30.07.2011 - Denizli'nin Acıpayam ilçesinden tatil için geldikleri Muğla'nın Akyaka beldesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulan imam ve 2 Kur'an kursu öğrencisinin kimlikleri belirlendi.  Akyaka'da girdikleri denizde boğulan 3 kişinin imam Mustafa Türkmen (32) ile kurs öğrencileri Çetin Kirman (13) ve İbrahim Çakmakçı (12) olduğu öğrenildi.  Bu arada Akyaka sahilinde kite sörf yapan 5 okulun öğrenci ve öğretmenleri, İbrahim Çakmakçı'yı botla yaklaşık bir saat süren aramanın sonunda buldu.  Bota alınarak kıyıya çıkarılan Çakmakçı'ya kıyıda bekleyen 112 ambulansında doktorlar tarafından kalp masajı yapıldı. Kalp masajına cevap veren Çakmakçı, ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.  Manisa'dan Akyaka beldesine tatile gelen Mustafa Aydın, sahilde denize girdikleri sırada çığlıklar duyduklarını belirterek, ''Biz önce şaka yapıyorlar zannettik fakat sonra ciddi olduğunu anlayınca koşarak yanlarına gittik. 3 kişiyi arkadaşlarımla birlikte kıyıya çıkardık. Onlarda herhangi bir şey yok. Diğer 3 kişi de botlar yardımıyla kurtarıldı. Fakat onlar boğulmuşlardı'' dedi. Kiteboard okulu işletmecisi Erci Erdoğan Celil ise öğrencilerin yüzme sahası dışında yüzmeye çalıştıklarını ifade ederek, ''Bu olay tamamen bilinçsizlikten ve eğitimsizlikten kaynaklandı. Hayatını kaybeden 3 kişiyi sudan arkadaşlarım ile birlikte botlar yardımıyla çıkardık. Çocuklarımıza yüzme konusunda biraz daha eğitim verirsek sanırım bundan sonra böyle vakalar yaşamayız'' diye konuştu.  Grupta bulunanların yaz Kuran kursunda başarılı öğrenciler olduğu öğrenildi. Acıpayam Müftüsü Latif Kesmeci olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ''Olay henüz çok sıcak bizde tam ayrıntıları bilmiyoruz. Boğulmaların olduğu haberi karşısında adeta şoka uğradık'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24