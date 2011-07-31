-İMAM VE 2 ÖĞRENCİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ MUĞLA (A.A) - 30.07.2011 - Denizli'nin Acıpayam ilçesinden tatil için geldikleri Muğla'nın Akyaka beldesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulan imam ve 2 Kur'an kursu öğrencisinin kimlikleri belirlendi. Akyaka'da girdikleri denizde boğulan 3 kişinin imam Mustafa Türkmen (32) ile kurs öğrencileri Çetin Kirman (13) ve İbrahim Çakmakçı (12) olduğu öğrenildi. Bu arada Akyaka sahilinde kite sörf yapan 5 okulun öğrenci ve öğretmenleri, İbrahim Çakmakçı'yı botla yaklaşık bir saat süren aramanın sonunda buldu. Bota alınarak kıyıya çıkarılan Çakmakçı'ya kıyıda bekleyen 112 ambulansında doktorlar tarafından kalp masajı yapıldı. Kalp masajına cevap veren Çakmakçı, ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. Manisa'dan Akyaka beldesine tatile gelen Mustafa Aydın, sahilde denize girdikleri sırada çığlıklar duyduklarını belirterek, ''Biz önce şaka yapıyorlar zannettik fakat sonra ciddi olduğunu anlayınca koşarak yanlarına gittik. 3 kişiyi arkadaşlarımla birlikte kıyıya çıkardık. Onlarda herhangi bir şey yok. Diğer 3 kişi de botlar yardımıyla kurtarıldı. Fakat onlar boğulmuşlardı'' dedi. Kiteboard okulu işletmecisi Erci Erdoğan Celil ise öğrencilerin yüzme sahası dışında yüzmeye çalıştıklarını ifade ederek, ''Bu olay tamamen bilinçsizlikten ve eğitimsizlikten kaynaklandı. Hayatını kaybeden 3 kişiyi sudan arkadaşlarım ile birlikte botlar yardımıyla çıkardık. Çocuklarımıza yüzme konusunda biraz daha eğitim verirsek sanırım bundan sonra böyle vakalar yaşamayız'' diye konuştu. Grupta bulunanların yaz Kuran kursunda başarılı öğrenciler olduğu öğrenildi. Acıpayam Müftüsü Latif Kesmeci olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ''Olay henüz çok sıcak bizde tam ayrıntıları bilmiyoruz. Boğulmaların olduğu haberi karşısında adeta şoka uğradık'' dedi.