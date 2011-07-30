-İMAM VE 2 KURAN KURSU ÖĞRENCİSİ BOĞULDU MUĞLA (A.A) - 30.07.2011 - Denizli'nin Acıpayam ilçesinden tatil için geldikleri Muğla'nın Akyaka beldesinde denize giren imam ve 2 kuran kursu öğrencisi boğuldu. Edinilen bilgiye göre, Denizli'den bir süre önce Akyaka'ya gelen ve 30 kişiden oluşan Kuran kursu öğrencileri, Gökçe köyünün sahil kısmına gezmeye gitti. İmam ve beraberindeki 5 öğrenci serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra öğrenciler ve imam boğulma tehlikesi geçirdi. Sahilde bulunan uçurtma okulunun görevlileri ve bazı vatandaşlar denize atlayarak 3 öğrenciyi kurtardı. Sahile çıkartılarak ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Diğer 2 öğrenci ve imam ise boğuldu. Bulunan cesetler sahile çıkartıldı.