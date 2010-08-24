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İMAM TOPRAĞA VERİLDİ HAKKARİ (A.A)

24 Ağustos 2010 01:15

-İMAM TOPRAĞA VERİLDİ HAKKARİ (A.A) - 23.08.2010 - Hakkari'de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren imam Aziz Tan'ın cenazesi, görev yaptığı camide kılınan cenaze namazının ardından Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.  Hacı Sait Camisi'nde imam olarak görev yapan ve sabah ezanını okuduktan sonra Pehlivan Mahallesi'ndeki evine gittiği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Aziz Tan'ın cenazesi, Van Adli Tıp Merkezindeki otopsinin ardından ambulansla Hakkari'ye gönderildi. Yıllardır görev yaptığı Hacı Sait Camisi'nde akşam namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından bir süre omuzlarda taşınan imam Tan'ın cenazesi, daha sonra ambulansla Gazi Mezarlığı'na götürüldü. Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninde Tan'ın cenazesi, okunan dualar eşliğinde toprağa verildi. Cenazenin toprağa verilmesinin ardından Tan'ın akrabası olduğunu belirten Zeki Tan, gazetecilere yaptığı açıklamada, İslam dinine, camiye ve ezana sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, Ramazan ayında oruçlu bir insanın ölümüne neden olan kişilerin insanlıktan nasibini almadığını söyledi. Tan'ın 25 yıldır imamlık yaptığı, evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi. Hacı Sait Camisi imamı Aziz Tan, sabah ezanını okuduktan bir süre sonra Pehlivan Mahallesi'ndeki evine gittiği sırada, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu yaşamını yitirmişti.

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