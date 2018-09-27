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İmam, sabah namazı sonrası camide öldü

Çarşamba (SAMSUN), (DHA)- SAMSUN'da imam Ahmet Arı (55), görev yaptığı camide sabah namazını kıldırdıktan sonra fenalaşarak yaşamını yitirdi

27 Eylül 2018 20:39

Çarşamba (SAMSUN), (DHA)- SAMSUN\'da imam Ahmet Arı (55), görev yaptığı camide sabah namazını kıldırdıktan sonra fenalaşarak yaşamını yitirdi.
Olay, Çarşamba ilçesindeki Halispaşa Camisi\'nde meydana geldi. Cami imamı Ahmet Arı, sabah namazını kıldırdıktan sonra imam odasına giderken fenalaşıp yere yığıldı. Cami cemaati Arı\'yı yerde hareketsiz halde bulunca polise haber verdi. Camiye gelen polis ve sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Ahmet Arı\'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Arı\'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çarşamba İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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