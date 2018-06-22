İmam, öldürüldüğü eve tesisat tamirine yardım için gitmiş

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Erenler ilçesinde, cami imamı Ahmet Güldü\'yü (54) av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra mahalle sakinlerinin linç girişiminden kurtarılarak gözaltına alınan İ.T. (39) adliyeye sevk edildi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen İ.T., evlerindeki su tesisatındaki sorununun giderilmesi için yardıma gelen imamı kendisine zarar vereceğini düşünerek öldürdüğünü iddia etti.

Erenler Bekirpaşa Mahallesi Merkez Cami imamı olarak görev yapan Ahmet Güldü, ikindi namazı sonrası camiye 100 metre mesafede bulunan İ.T.\'nin evine gitti. İ.T. evinin önündeki imama tüfekle ateş etti. İmam Güldü olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istenen İ.T., Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince \'akrep\' olarak bilinen zırhlı araçla mahalleden çıkarılarak Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İ.T., cinayet büro dedektiflerine verdiği ilk ifadesinde, \"Köylüler beni hep azarlıyordu. İmamı bahçede görünce bana zarar vereceğini düşünerek ateş ettim\" dedi. İ.T.\'nin bu bilgiler dışında çelişkili ifadeler de verdiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.T., geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. İmam Ahmet Güldü\'nün ikindi namazı sonrası cami cemaatinde bulunan İ.T\'nin ağabeyi tarafından evdeki su tesisatındaki sorun için yardım etmesi amacıyla eve çağrıldığı ve bahçeye girdikten sonra İ.T., tarafından av tüfeğiyle başına ateş edildi öğrenildi.

FOTOĞRAFLI