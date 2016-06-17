İmam "Komünistin salasını okumam, namazını kıldırmam" dedi, komşu köyden gelen imam namazı kıldırdı

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Kurttepe Köyü'nde "Komünist Çavuş" olarak bilinen 58 yaşındaki Durmuş Çavuş akciger kanseri sonucu vefat etti. Köyün imamı Zafer Gerek, “Ben komünistin salasını da okumam, cenazesini de kıldırmam” dedi, cenaze namazını komşu köyden getiren imam kıldırdı.

“Komünist Çavuş”un ölümü üzerine köyün eski muhtarı İbrahim Durmuş, imam Zafer Gerek'in evine gitti, “Hocam Durmuş Çavuş vefat etti, yarın cenazesini kaldıracağız bugünden bir sala versen” ricasında bulundu. Ancak, imam sala okumayacağını, cenaze namazını da kıldırmayacağını söyleyince eski muhtar şaşırdı.

sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre; İmamın bu tutumu “Komünistin cenazesi kılınır mı, kılınmaz mı?” tartışmasına neden oldu. Cenaze ortada kalınca, durum CHP il yöneticilerine bildirildi, müftülükten cenaze namazının kılınabilmesi için yardım istendi.



Cinali Köyü İmamı Vatan Taşdemir, Kurttepe Köyüne getirilerek Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrasında “Komünist Çavuş” toprağa verildi.

"İnsanları komünist, solcu diye ayırma hakkı yok"

İmamın cenaze namazını kıldırmamasının yarattığı gerginliğin giderek büyümesi üzerine Jandarma timleri köyde sıkı önlemler aldı, imam da köy dışına çıkarıldı. Bu gelişmeler üzerine Kurttepe Köyü İmam Zafer Gedik İl Müftülüğü tarafından görevden alındı.



Cenaze törenine katılan CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, “Dindar ve kindar nesil yetiştirme sevdasında olanların imamları ne hale getirdiğinin son göstergesidir. Bir imam ben falanca solcu ya da komünist diye dini vecibelerini yerine getirmemezlik edemez. İnsanları komünist. Solcu diye ayırmaya hakkı yok” dedi.

İmam görevden alındı

Cenaze namazına katılan Pınarbaşı İlçe Müftüsü Reşat Üstün'de, imamım hiçbir şekilde mazeret gösterme hakkı olmadığını, ancak görevden alınan imamın ölen Durmuş Çavuş'un cenaze namazını komünist olduğu için değil aralarında şahsi bir mesele olduğu için kıldırmadığını, bunun da hiçbir şekilde mazeret olarak kabul edilemeyeceğini, bu nedenle derhal görevden aldıklarını söyledi.