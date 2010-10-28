-İMAM KAÇIRARANLARA HAPİS CEZABI ROMA (A.A) - 28.10.2010 - Ebu Ömer lakaplı Mısırlı imam Usame Mustafa Nasır'ın, 2003'te Milano'da İtalyanların yardımıyla ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından kaçırılmasına ilişkin davanın temyiz aşamasında, sanıklar hakkındaki cezaların ağırlaştırılması istendi. Savcı Piero De Petris, Milano Temyiz Mahkemesi'nden İtalya'nın eski Askeri İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (SİSMİ) Başkanı Nicolo Pollari ve yardımcısı Marco Mancini hakkında "devlet sırrı" gerekçesiyle takipsizlik, ayrıca CIA'in eski İtalya şefi Jeff Castelli hakkında "diplomatik dokunulmazlık" gerekçesiyle beraat yönünde verilen kararların bozulmasını istedi. Savcı De Petris, Pollari ve Castelli'ye onikişer, Mancini'ye de 10 yıl hapis cezası talep etti. De Petris, "Milano'daki olay, hukuk devletinin temellerini sarsan vahim bir hadisedir. Olay, uluslararası camianın vicdanında derin bir yara açmıştır. Ortada devlet sırrı olmadığı gibi, sanıklar hakkında hafifletici nedenler de söz konusu değildir" dedi. Kaçırılma olayı sırasında CIA'in Milano şefi olan Robert Seldon Laddy hakkındaki hapis cezasının da 8'den 10 yıla yükseltilmesini isteyen Savcı De Petris, alt düzeydeki SİSMİ ajanlarından Pio Pompa ve Luciano Seno hakkında verilmiş üçer yıl hapis cezasının da onanması gerektiğini savundu. De Petris, davanın 4 Kasım 2009'da sonuçlanan ilk aşamasında 3-8 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmış diğer 22 CIA ajanı hakkındaki cezaların da aynen onanması talebinde de bulundu. Ebu Ömer, 17 Şubat 2003'te Milano’da bir sokakta yürüdüğü sırada SİSMİ'nin yardımıyla CIA tarafından düzenlenen bir operasyonla kaçırılarak, önce ABD’nin İtalya ve Almanya’daki üslerine, daha sonra da Mısır’a gönderilmişti. Avukatları, Nasır’ın Mısır’da tutulduğu cezaevinde işkence gördüğünü iddia etmiş ve 10 milyon avro tazminat istemişlerdi. Nasır, Mısır'da 4 yıl cezaevinde kalmasının ardından, hakkında suçlama yapılmadan serbest bırakılmıştı.