İmam Hatipli'ye TSK'nın kapısı tamamen kapandı

T24 - Genelkurmay Başkanlığı, imam hatip lisesinden diğer liselere geçenlere de Harp Okulları'na girişin kapısını kapattı.



Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nin (MGSB) iç tehdit bölümünden “irticai faaliyetlerin” çıkarıldığı ve 28 Şubat sürecinin bittiğine ilişkin tartışmaların yaşandığı bir dönemde, Genelkurmay Başkanlığı tutumunda bir değişiklik olmadığını gösterdi.

Genelkurmay Başkanlığı’nca yayımlanan “Harp Okullarına Giriş Genel Başvuru Koşulları” duyurusunda, “irticai faaliyetler” yine sakıncalı haller arasında sıralandı.

Bir dönem imam hatip lisesinde okuyarak daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kabul ettiği liselere geçenlere de başvuru kapısı kapandı.

Genelkurmay Başkanlığı, dün, Harp Okulları’na giriş için gerekli genel başvuru koşullarını açıkladı. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, Genelkurmay Başkanlığı, kendisine bağlı Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları’na başvuracak adaylar için istenen bazı koşullar şöyle:

• Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

• 2011 Yılı Yükseköğretime Geçiş (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) katılmış ve tespit edilecek taban puanı almış olmak,

• Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu için Fen Bilimleri alanından mezun olmak, Kara Harp Okulu için Fen Bilimleri veya Türkçe-Matematik alanından mezun olmak.

• Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin; tutum ve davranışları ile yasadışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak,

• TSK’nin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

• Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,

• Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihalede alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak.

• Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

• Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

• Öğreniminin herhangi bir safhasında meslek veya mesleğe yönelik okullarda okumamış olmak gerekmektedir. (İmam hatipte okuyup daha sonra kaydını başka liselere alanlar bu kapsama giriyor.)



