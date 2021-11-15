İmam hatiplilere liyakat uyarısı yapmıştı, kendi çocukları jet hızıyla yükselmiş

Kendisinden iş isteyen imam hatip mezunlarına “liyakat” uyarısı yapan AKP Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz’ün çocuklarının kamudaki yükselişi dikkat çekti. Tıp fakültesi mezunu olan oğlu Mustafa Çağrı Öz’ün mezun olur olmaz kendi ilindeki hastaneye pratisyen hekim olarak atandığı, iki yıl içerisinde de aynı hastanede başhekim yardımcısı olduğu ortaya çıktı. Öz’ün atama için girdiği kurada Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi’ne yalnızca bir personelin atandığı, o kuranın da Öz’e çıktığı öğrenildi.

İki yılda başhekim yardımcısı oldu

Partisinin Aziziye İlçe Teşkilatı toplantısında kendisinden iş isteyen imam hatip lisesi mezunları ve yakınlarına tepki göstererek, “liyakat” uyarısında bulunan AKP Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz’ün çocuklarının kamudaki kariyeri dikkat çekti. Öz’ün üç çocuğundan biri olan Mustafa Çağrı Öz, 2016 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2017 yılında “75. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası”na katıldı. Öz, kura sonucunda yalnızca bir personel atamasının yapıldığı Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi’ne pratisyen hekim olarak atandı. Kısa süre içerisinde 112 Acil Başhekim Yardımcılığı görevi verilen Öz, 2019 yılında Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcılığı görevine getirildi.

Diğer oğlu da Erzurum’da kadro aldı

Öz’ün diğer oğlu Ceyhun Öz de, 2014 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Yüksek Lisans eğitimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Öz, bu yıl yüksek lisans eğitimini bitirir bitirmez Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Tarihi Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi kadrosu aldı.

“Neden özel ayrıcalığın olsun” demişti

AKP Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 9 Kasım’da AKP Aziziye İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen haftalık olağan toplantıdaki sözleriyle gündeme gelmişti. Teşkilat üyelerini dinleyen ve imam hatip mezunlarının işe yerleştirilmediği şikayetlerine tepki gösteren Öz, “Adam iş istiyor, ‘tamam bakacağız’ diyorum. Kapıdan çıkarken dönüp ‘ama imam hatipliyim’ diyor. Neyse bu imam hatiplik. Ne yapalım, senin niye özel bir ayrıcalığın olsun?” ifadesini kullanmıştı.

Öz: Kimseden ayrıcalık istemedik



İddialarla ilgili açıklama yapan AKP Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, kimseye ayrıcalık yapılmasını istemediklerini ve kendi çocukları için de ayrıcalık istemediğini belirterek, şunları söyledi:

“Bunlar başarılı çocuklar, ben hiçbir kimseye de şunu al şuraya ver demedim. Hukuk Fakültesi’ndeki oğlum, Bilkent’te Halil İnalcık’ın önermesiyle Romen profesörle yüksek lisans yapıyordu. Erzurum’da Hukuk Fakültesi’nden buraya istediler. O da geldi. Şimdi de İstanbul Üniversitesi’nde doktora yapıyor, üç sınavını da kazandı. Bu çocuklar üniversitede derece aldılar. Diğer oğlum hastanede başhekim yardımcısı oldu ama burada açık vardı. Şu anda hastanenin müdürü pratisyen doktor. Büyük bir hastane ve açık var. Ben zaten istemiyordum çünkü TUS’a çalışması lazım. Bir yandan TUS’a çalışamıyor, bir yandan da bir avantajı yok. Bir kişi hak ediyorsa elbette bir yere gelmeli, liyakatıyla gelmeli. Ağabeyimin oğlu GATA’nın son öğrencilerinden. El Bab’dan Afrin’e kadar pek çok sınır ötesi operasyonda doktor olarak görev aldı. Ben hiçbir gün yeğenimi buradan alın şuraya verin demedim. Biz Erzurum’da şöyle bir tarz geliştirmeye çalışıyoruz. Hiçbir devlet memuruna dokunmadık. Bilindik siyasal tavrımız olmadı. Örneğin Milli Eğitim Müdürü kimle çalışacaksa kendi karar veriyor. Bunun sonucunda da Erzurum, LGS’de 64’üncü sıradaydı bu sene ilk 9’a girdi. Şehirde ahenkle işleyen bir durum var.”

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