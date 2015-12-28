İmam hatiplere Arapça okul zili ve şarkı mı geliyor?

İmam hatiplerde ‘Arapça’ eğitimin gelişmesi için yapılan toplantılarda ‘Arapça okul zili’nden öğle aralarında Arapça şarkı çalınması gibi çeşitli öneriler gündemde.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, yurdun çeşitli illerinde din öğretimi yöneticileri, imam hatip lisesi ve ortaokulu müdürleri ve öğretmenleri ile çok sayıda toplantı yapıyor. Toplantılarda, imam hatip liselerinin ve ortaokullarının kalitesinin arttırılması için öneriler dile getiriliyor, kararlar alınıyor.

İllerde yapılan çalıştay ve toplantılarda yapılan “Din Öğretimi Şube Müdürleri için İmam Hatip Okullarında Arapça Eğitimini Geliştirmenin Yol Haritası” başlıklı sunum dikkat çekiyor.

‘Arapça okul zili’

Sunumda, “Okul yönetimlerinden haftanın belli günlerinde okul zillerinin Arapça olarak çalmasını talep etmek, öğle aralarında Arapça şarkı/ezgi yayını konusunda okul yöneticilerini teşvik etmek” önerisinin yapıldığı belirtiliyor.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, okul yönetecileri için önerilerin yer aldığı sunumda, “Okul yönetimlerinden; öğretmenlerini Arapça klavye konusunda sıkı takip etmelerini istemek”, “Okul yönetimlerinden, okulun web sitesi, tanıtım materyallerinin sene sonuna kadar Arapça olarak hazırlanmasını istemek” ifadeleri kullanılıyor. Sunumda, “Okul yöneticilerinden okul içi derslik ve diğer mekânlarının levhalarının 3 dilli olarak hazırlanmasını talep etmek, bu şekilde olan okulların teşvik ve tebrik etmek” önerisi bile yer alıyor. Sunumda, imam hatip okul müdürlerinden talep edilen dil yeterlilikleri de sıralanıyor. Buna göre ilahiyat kökenli bir okul müdüründen, “Kendisini, okulunu ve genel olarak imam hatip okullarını, ilini, yaptığı temel etkinlikleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nı, ülkesini tanıtacak metinleri ezberlemesi” talep ediliyor.

Türkçe yasaklansın önerisini getirmişti

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Ankara Kızılcahamam’da, illerdeki söz konusu toplantılara benzer bir çalıştay düzenledi. Çalıştaya imam hatip ortaokulları ve liselerinin kadın yöneticileri katıldı. “Arapça Eğitimini Geliştirmenin Yol Haritası” sunumu bu çalıştayda da yapıldı. Çalıştaya Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin ile birlikte Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz da katıldı.

Yılmaz, daha önce, “Arapça öğretilirken ikinci bir dil kullanılmaması gerekir. Temel ilke olarak ilk dersten itibaren Arapça konuşulması benimsenir. Türkçe konuşmanın yasak olmasıyla öğrenciler mecbur kaldıkları için ister istemez Arapça konuşmaya başladılar” ifadelerini içeren bir bildiri kaleme almıştı.