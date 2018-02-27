İmam hatip yurdundaki çocuk tecavüzlerine 572 yıl

Adıyaman'da hizmetli olarak görev yaptığı Gerger Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda 18 çocuğu istismar eden hademeye yargı tarihinin en ağır cezası verildi. Mehmet Sait Güler 572 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, Güler’e ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan, ceza arttırımına giderek, 18 yıl hapis verildi. Bu suçunu insanların toplu yaşama zorunluluğu bulunan alanlarda işlemesi ve kamu görevinin sağladığı nüfuzunu kötüye kullanarak gerçekleştirmesi nedeniyle ceza 27 yıla çıkarıldı. Suçu cebir ve şiddet kullanarak, zincirleme halde işlediği için de 50 yıl 7 ay 15 güne yükseltildi. Cezada indirime gidilmedi. Üst sınır 30 yıl olduğundan Güler’e istimar ettiği 18 çocuk için toplamda 540 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘müstehcenlik’, ‘şantaj’ , ‘tehdit’ ve ‘yaralama’ suçlarından aldığı ceza ile toplam 572 yıl hapis cezası aldı.

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