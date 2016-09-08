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İmam hatip okulu inşaatında göçük!

Göçük altında kalan Suriyeli bir işçi yaşamını yitirdi

08 Eylül 2016 23:50

Konya'da yapımı devam eden bir vakfa ait imam hatip ve hafızlık okulu inşaatında beton döküldüğü sırada tahta kalıpların çökmesi sonucu, göçük altında kalan Suriye uyruklu 26 yaşındaki Ali Muhammed, yaşamını yitirdi. Çökme sırasında binadan atlayan 21 yaşındaki Murat Ilgar da, yaralandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre olay bugün saat 15.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Lalebahçe Mahallesi Hatıp Caddesi'nde Fatih Kültür Eğitim Vakfı Mustafa İlboğa Yatılı İmam Hatip ve Hafızlık Okulu inşaatında meydana geldi.

İnşaatın 1'inci katının betonu döküldüğü sırada, tahta kalıplar çöktü.

Bunun üzerine işçilerden bazıları çevreye kaçıp kurtuldu.

Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda, polis, itfaiye, ambulans, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Çökme sırasında binadan atlayan Murat Ilgar, yaralandı. Ambulansla Meram Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ilgar'ın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Enkaz altında kalan Ali Muhammed de ekiplerin çalışması sonucu göçükten çıkartıldı. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde Ali Muhammed'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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