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İmam hatip müdürü: İlk laik şeytandır, dünyada ne kadar hırsız, p... varsa laiktir!

"2024'te hilafet geri gelecek"

05 Ocak 2017 13:03

Nevşehir Eğitim-Bir Sen Şube Başkan Yardımcısı ve Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İskender Çınar, Facebook hesabından “İlk laik şeytandır. Dünyada ne kadar hırsız, p... varsa laiktir” ifadelerinin yer aldığı paylaşımlar ortaya çıktı.

Laikliğe küfreden müdür ayrıca, 2024’te hilafetin geri geleceğini belirterek “Nasıl dinsizleştirildik” başlığı altında cumhuriyetin kuruluş dönemindeki devrimleri hedef aldı.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, Çınar, İstanbul saldırısının yaşandığı yılbaşı gecesinde “İlk laik Şeytan’dır. Allah var kabul ederim ama koyduğu kanunları kabul etmem demektir laiklik. Kafirliktir laiklik. Dünyada ne kadar hırsız, p... varsa laiktir” ifadelerinin yer aldığı görselleri paylaştı.

 

Hilafet çağrısı

 

Çınar’ın ayrıca hesabından hilafet çağrıları da yapması dikkat çekti. Medreselerin kapatılması, hilafetin kaldırılması, Arapçanın yasaklanması, ezanın Türkçeleştirilmesi ve laiklik ilkesinin anayasaya girdiği yılları paylaşan Çınar, “2024 de hilafet geri gelecek. Diğerlerini söylemeye gerek bile yok” yorumunda bulundu.

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