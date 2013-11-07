İmam Hatip Müdürü: Başbakanımız yeryüzüne halife olarak gönderildiğinin bilincinde

Muğla'da, içki ve sigara satışı yaptığı gerekçesiyle öğrencilerine okulun yakınındaki marketten alışveri yasaklayan Muğla Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Şinasi Çövüt, Facebook'taki kişisel sayfasında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için, "yeryüzüne 'halife' olarak gönderildiğinin bilinci ile sadece kendi hayatını değil, kendi hayatı nasıl kutsalsa diğerlerinin hayatlarını da öylece kutsal sayarak hareket eden, ailelerin şeref, haysiyet ve insanlık onurunu ayaklar altına alınmaktan kurtarmaya çalışan Sayın Başbakanımızdan Allah razı olsun' ifadelerini kullandı.

Çövüt, bir süre önce içki ve sigara satışı yaptığı gerekçesiyle okulun karşısında marketten öğrencilerin alışveriş yapmasını yasakladı. Öğrencilerine yönelik, "İçkili yerlere giderlerse hakkımız haram olsun. Burada Kuran-ı Kerim ve sünneti öğretiyorum. İslam'a göre haramdır" diyen Çövüt, şimdi de Başbakan Erdoğan ’ın Kızılcahamam’da yaptığı açıklamayla ilgili Facebook’taki kişisel sayfasından bir yazı paylaşarak gündeme geldi.

Başbakan Erdoğan’ın kız ve erkek öğrencilerin bir arada yaşamasının yanlış olduğuyla ilgili açıklamasını desteklerini belirten Çövüt şöyle dedi:

"Biz Müslümanlar, kadın ve erkeklerin nikahsız olarak birbirleri ile olmama, fütursuzca aynı mekanlarda kalmamaları yönünde görüş belirtiyorsak, bu onların, ailelerinin ve içinden geldikleri toplum fertlerinin insanlıklarını ve onurlarını korumak istememizdendir. Bu nemelazımcılıktan uzak bir sorumluluk örneğidir. Yüce Rabbimizin bize yüklediği bir görevdir. Başbakanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öğrenci yurtlarına ilişkin sözleri medyada ve siyaset arenasında tartışılmaya başlandı başlamasına. Hani bizim de fazla demokrat, empati meraklısı Müslüman kardeşlerimiz Başbakanı haklı bulmadıklarını ifadeye başladılar. Kendilerine özellikle şu noktayı hatırlatmak istiyorum. Bize göre dünyadaki tüm kadınlar, ya annemiz, ya eşimiz, ya da kız kardeşimizdir. Kısacası çok değerlilerdir."

'Başbakan Halife olarak dünyaya geldi'

Çövüt paylaştığı yazıda daha sonra şu satırlara yer verdi:

"Son tartışmalarda Başbakanımız’a karşı çıkanların hangisi genelevlere, kadınların bir meta gibi alınıp satıldıkları, seks kölesi olarak kullanıldıkları içkili gece kulüplerine, tavernalara, kadın vücudunun pazarlandığı otomobil, araba lastiği reklamlarına karşı çıkmıştır? Yeryüzüne halife olarak gönderildiğinin bilinci ile sadece kendi hayatını değil, kendi hayatı nasıl kutsalsa diğerlerinin hayatlarını da öylece kutsal sayarak hareket eden, ailelerin şeref, haysiyet ve insanlık onurunu ayaklar altına alınmaktan kurtarmaya çalışan Sayın Başbakanımızdan Allah razı olsun. Kendisine bir Müslüman olarak en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum."