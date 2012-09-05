T24 LogoT24 Logo
Gündem

İmam hatip mezunlarına polis olma yolu açıldı

İmam hatiplilerin Polis Akademisi'ne girmesini engelleyen yönetmelik maddesinde değişliğe gidildi

05 Eylül 2012 12:14

 

Yönetmelik değişikliğiyle, İmam hatip lisesi mezunlarının bu yıldan itibaren Polis Akademisi'ne girebilmesinin yolu açıldı.
 
İmam hatiplilerin Polis Akademisi'ne girmesini engelleyen yönetmelik maddesinde değişliğe gidildi.
 
Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Giriş ve Eğitim - Öğretim Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, dün Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe girdi.
 
Akşam gazetesinden Soner Arıkanoğlu'nun haberine göre, yeni düzenlemeyle yönetmeliğin Polis Akademisi'nin öğrenci kaynaklarını belirleyen 5. maddesinde kritik bir değişliğe gidildi.
 
5. maddenin a ve c bentlerindeki 'Polis Koleji mezunları' ve 'İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak denkliği tanınan en az lise ve dengi okul mezunu yabancı uyruklu öğrenciler' hükümleri aynen korundu.
 
Kritik değişiklikse İmam Hatip Lisesi mezunlarına Polis Akademisi'nin kapısını kapatan (b) bendinde yapıldı. Bu benddeki 'İhtiyaç halinde genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim ve ticaret ve turizm öğretimine bağlı okul mezunları' hükmü, 'İhtiyaç halinde lise ve dengi okulları mezunları' olarak değiştirildi.
 
Böylece İmam hatip lisesi mezunlarının bu yıldan itibaren Polis Akademisi'ne girebilmesinin yolu açılmış oldu.
 
 

Akamedemi Başkanı da imam hatipli

 
 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Anayasa Mahkemesi Üyeliği'ne atadığı Prof. Dr. Zühtü Arslan'dan boşalan Polis Akademisi Başkanlığı'na, bir süre önce Başbakan Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden okul arkadaşı olan Prof. Dr. Remzi Fındıklı atanmıştı.
 
 

Sınıf geçme kolaylaştı

 
 
Öte yandan, yeni yönetmelikle Polis Akademisi'nde öğrencilerin sınıf geçmesi de kolaylaştırıldı. Eski yönetmelikte not yükseltme, bütünleme, ek sınav hakkı ve sınıf geçmede aranacak 'en çok iki F notu (sıfır) almış olma' şartı, yenisinde 'en çok üç F notu' olarak düzeltildi.
 

ETİKETLER

İmam hatipmezunpolisyönetmelikPolis Akademisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24