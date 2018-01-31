İmam hatip mezunlarına 290 lira karşılığında 'Manevi Rehberlik' eğitimi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Hastalara Manevi Destek” projesi kapsamında hayata geçirilen uygulamalara bir yenisi daha eklendi.

Bazı hastanelerde imamların başkanlığında “Manevi Rehber Birimi” kuran Diyanet’in projesine ilişkin bir somut adım da üniversitelerden geldi. Bazı üniversitelerde, “Manevi Rehberlik Eğitimi Sertifika Programı” açılarak Kuran kursu öğreticileri ve manevi rehberlere 290 lira karşılığında “Manevi Rehberlik” eğitimi verildiği öğrenildi.



Birgün gazetesinden Mert Bildircin'in haberine göre, Diyanet ile Sağlık Bakanlığı arasında 2015 yılında imzalanan protokolle hayata geçirilen ve ilk olarak altı pilot ilde uygulamaya sokulan “Hastanelerde Manevi Rehberlik” projesinin kapsamı genişletildi. Diyanet’in, “Vatandaşlarımızın memnun kalması hallinde proje tüm illerde uygulanacak” dediği uygulama için üniversiteler de harekete geçti. Üniversitelerin bünyesinde başlatılacak Manevi Rehberlik Sertifika Programı’nın bir ay süreceği ve yapılan sınavda 50 ve üzeri not alan imamlar ile Kuran kursu öğreticilerinin hastanelerde görev alabileceği ifade edildi. Sertifika alan imam rehberlerin yetiştirme yurtları, huzur evleri, cezaevleri ve KYK yurtlarında da görev alabileceği belirtildi.



“İhtiyaçlar dikkate alınarak hazırlandı”



İlk olarak Antalya Araştırma Hastanesi’nde kurulan “Manevi Rehber Birimi”ni, “Hastalara verilen manevi hizmet, hayata yönelik bir hizmettir. Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başlatılan bu çalışmanın talebi artıracağını tahmin ediyoruz. Bu talep, ihtiyari bir tercihtir” şeklinde savunan Diyanet’in ardından sertifikaya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:



“Ülkemizin manevi rehber ihtiyacını karşılamak amacıyla, Batı toplumlarındaki eğitim kurumlarında yer alan dini danışmanlık ve rehberlik programlarını inceleyerek, bu alanda verilen dersleri tarayarak kendi toplumumuzun da ihtiyaçlarını dikkate alarak disiplinler arası ‘Manevi Rehberlik Eğitimi Sertifika Programı’ hazırlanmıştır.”

Selçuk Üniversitesi, bu kapsamda başlatılan programlara bünyesinde yer veren devlet üniversitelerinden ilki oldu. Üniversiteden eğitimin içeriğine yönelik yapılan duyuruda, programda verilecek derslerin bazıları, “Mahremiyetin Temel İlkeleri, Dini Danışmanlık ve Rehberlikte Temel İlke ve Yaklaşımlar, Sosyal Medya Kullanımı, Gençliğin Günümüzdeki Kültürel Yapısı” şeklinde sıralandı.