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İmam hatip öğrencileri harf gibi dizilerek "R.T.E." yazdı

Fotoğraf, öğrencilerin Beştepe ziyaretinde Erdoğan'a sunuldu

03 Haziran 2016 16:23

Niğde'nin Çarmardı İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdülgani Özkanöğrencilerini okul bahçesine çıkararak yukarıdan gözükecek şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin başharfleri olan “R.T.E” yazdırdı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; okul müdürü Özkan, bu karenin üzerine "Müminiz, askeriz; ölsek de imam hatipliyiz. Yolundayız Reis" yazısını ekledi.

Öğrencileri ve okul müdürünü Ak Saray'da ağırlayan Erdoğan'a, havadan çekilen bu görüntünün fotoğrafı hediye edildi. Erdoğan'ın özel davetlisi olarak Saray'a gelen ekip, 2 idareci ve 7 öğrenciden oluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın düzenlediği resepsiyonun ardından okul müdürü Özkan ve öğrenciler, Erdoğan ile birlikte çektirdikleri fotoğrafı da Facebook profilinden paylaştılar.

 

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