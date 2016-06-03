İmam hatip öğrencileri harf gibi dizilerek "R.T.E." yazdı

Niğde'nin Çarmardı İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdülgani Özkan, öğrencilerini okul bahçesine çıkararak yukarıdan gözükecek şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin başharfleri olan “R.T.E” yazdırdı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; okul müdürü Özkan, bu karenin üzerine "Müminiz, askeriz; ölsek de imam hatipliyiz. Yolundayız Reis" yazısını ekledi.

Öğrencileri ve okul müdürünü Ak Saray'da ağırlayan Erdoğan'a, havadan çekilen bu görüntünün fotoğrafı hediye edildi. Erdoğan'ın özel davetlisi olarak Saray'a gelen ekip, 2 idareci ve 7 öğrenciden oluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın düzenlediği resepsiyonun ardından okul müdürü Özkan ve öğrenciler, Erdoğan ile birlikte çektirdikleri fotoğrafı da Facebook profilinden paylaştılar.