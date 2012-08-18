İmam hatip lisesi kontenjanları doldu

SBS yerleştirme sonuçlarına göre, devlet ve özel okullarda açılan 467 bin 697 kontenjandan 6 bin 371’i boş kaldı. Özel okulların 14 bin 314 kontenjanı için yerleştirme yapılamazken Anadolu imam hatip liselerinde açılan 41 bin 638 kontenjanın tamamı doldu. SBS’de ilk 10’a giren 34 adaydan 20’si devlet lisesini tercih ederken bu adaylardan 10’u Galatasaray Lisesi’ne yerleşti.

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretim kurumlarına geçiş için yapılan Seviye Belirleme Sınavı (SBS) yerleştirme sonuçları, öngörülen tarihten 1 hafta önce açıkladı. Devlet ve özel okullar olmak üzere toplam 6 bin 889 okul için 777 bin 96 aday tercih yaptı. Toplam 467 bin 697 kontenjanın 437 bin 874’ü doldu, 6 bin 371 kontenjan boş kaldı.

Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin 15 bin 2 olarak kontenjan sayısının tamamı doldu. 226 bin 900 kontenjan açılan Anadolu liselerinde ise 17 kontenjan boş kaldı. 29 bin 880 Anadolu öğretmen liseleri kontenjanından 165’i boş kalırken, meslek ve teknik ortaöğretim liseleri 139 bin 963 kontenjanından 40’ına yerleştirme yapılamadı. Bu liselerden sanat gibi alanlarında eğitim veren kurumlar için 23 bin 404 öğrenci ise mülakat hakkı kazandı. En büyük kontenjan açığı ise özel okullarda yaşandı. 14 bin 314 özel okul kontenjanına 8 bin 165 öğrenci yerleşti, 6 bin 149 özel okul kontenjanı ise boş kaldı. Ülke genelindeki 450 Anadolu imam hatip lisesinin 41 bin 638 kontenjanı için 41 bin 590 aday asil kayıt hakkı kazandı. 48 öğrencinin mülakat hakkı hazandığı anadolu imam hatip liselerinde boş kontenjan kalmadı.

SBS sonuçlarına göre ilk 10’a giren 34 adaydan 20’si devlet okullarını tercih ederken 14’ü özel okullara yerleşti. İlk 10 içinde devlet liselerine giren 20 adaydan 10’unun Galatasaray Lisesi’ni tercih etmesi ise dikkat çekti. Yerleştirme sonuçlarına göre asıl olarak kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, 27 Ağustos’ta başlayacak kayıt işlemlerini 31 Ağustos günü saat 17.00’ye kadar tamamlaması gerekecek. Boş kontenjanlar, 3 Eylül günü saat 08.00’den itibaren ilan edilecek. Yedek kayıt döneminde, boşalan kontenjanlar için yedek listede yer alan sıradaki öğrenciye kayıt hakkı verilmesi işlemi, 12 Eylül saat 17.00’ye kadar sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. Yedek listede yer alan öğrencilerden kayıt hakkı kazananlar, Ortaöğretim Geçiş Sistemi internet sayfasından kayıt durumlarını takip edebilecek.