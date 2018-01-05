İmam hatip liselerinin yüzde 68'i boş kaldı

İmam hatip liselerin yüzde 69’u, meslek liselerinin yüzde 45’i boş olmasına karşın, bu lise türlerinin sayısı artmaya devam ediyor. Velilerin endişesi de adrese dayalı lise yerleştirme sisteminde, çocuklarının istediği okul türüne yerleştirilememesi. Nitekim, İstanbul’un göbeğindeki 440 bin kişinin yaşadığı Kağıthane ilçesinde, sadece 2 tane Anadolu lisesi var. Bununla birlikte, ilçede 8 meslek, 6 da imam hatip lisesi var.

Sözcü'de yer alan habere göre, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi yerine, 5 Kasım'da adrese dayalı yerleştirme sistemi geldi. Ancak, velilerin temel endişesi, çocuklarının istediği okul türüne yerleştirilememesi olmuştu. Veliler, bu endişelerinde haklı çıktı. Çünkü İstanbul'un merkezi ilçelerinden biri olan ve tam 440 bin kişinin yaşadığı Kağıthane'de sadece 2 Anadolu lisesi bulunuyor. Buna karşın, aynı ilçede 8 meslek, 6 da imam hatip lisesi var.

Ancak sorun sadece Kağıthane'de bulunmuyor. Eğitimde son 15 yılda hem okul türü sayısında hem de özel okul sayısında ciddi değişim yaşandı. Milli Eğitim Bakanı'nın Milli Eğitim Komisyonu'nda yaptığı sunumda yer alan verilere göre, Türkiye'de 2017-2018 döneminde 2 bin 439 tane Anadolu lisesi var. mesleki ve teknik Anadolu lisesi sayısı 2 bin 537. Bu rakamlara göre, Türkiye'de en fazla meslek lisesi var. Anadolu lisesi ile arasındaki fark, 95. Buna karşılık Anadolu Lisesi öğrenci sayısı 1 milyon 362 bin 229 iken, meslek lisesi öğrenci sayısı 1 milyon 386 bin 642.

Okul rakamlarında en ciddi yükseliş ise Anadolu imam hatip liselerinde yaşandı. 2002-2003 döneminde 440 olan imam hatip lisesi sayısı, 2017-2018 döneminde bin 485 oldu. Öğrenci sayısı da 64 bin 534'ten 521 bin 57'ye yükseldi.

Öğrenciler anadolu lisesi istiyor

Bununla birlikte ortaöğretim öğrenci dağılımına bakıldığında yüzde 54.46 ile en büyük pay genel ortaöğretimin. MEB'in rakamlarına göre, resmi ve özel liselerde öğrenim gören 5 milyon 398 bin öğrencinin yüzde 54.46'sı genel ortaöğretime, yüzde 33.67'si meslek lisesine, yüzde 11.87'si de imam hatip liselerine gidiyor. Bir başka deyişle, meslek lisesi sayısı fazla olmasına rağmen, öğrenciler bu lise türünü tercih etmiyor.

Meslek ve imam hatip kontenjanları boş

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın CHP'li Atilla Sertel'in soru önergesine verdiği yanıta göre, 2017-2018 eğitim öğretim yılı için resmi fen lisesi kontenjanı 33 bin 810, Anadolu lisesi kontenjanı 347 bin 500, mesleki ve teknik Anadolu lisesi kontenjanı 666 bin 259 ve Anadolu imam hatip lisesi kontenjanı 194 bin 674.

Meslek lisesi kontenjanı Anadolu lisesi kontenjanına göre neredeyse iki katı açılmasına karşın, bu kontenjanların da boş olduğu ortaya çıktı. Bu hafta CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre, fen lisesi kontenjanları yüzde 100 doldu. Anadolu lisesi kontenjanı doluluk oranı yüzde 98 olarak gerçekleşirken, Anadolu imam hatip kontenjanlarının yüzde 69'u, meslek liselerinin kontenjanı da yüzde 45 boş.

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