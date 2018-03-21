İmam hatip liselerindeki kız öğrencilerin Diyanet'te görevlendirilme ihtimalleri yüzde 15!

Mezun olduklarında Diyanet tarafından görevlendirilme ihtimalleri ancak yüzde 15 olan imam hatip liselerindeki kız öğrenci sayısı son 51 yılda 10 kat arttı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başlattığı İslam’da reform ve kadının yeri tartışması devam ederken, din alanında kadının yer alamamasına karşın son yıllarda imam hatiplerdeki kız öğrenci sayısındaki artış dikkat çekti. Diyanet kadın din görevlisi atamalarını yok denecek kadar az yapsa da 2002’den bugüne imam hatip liselerindeki kız öğrenci sayısı 10’a katlandı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in imam hatip liselerindeki öğrenci dağılımına ilişkin sorularına Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) verilen yanıta göre, imam hatip liselerinde 2002 yılında 25 bin olan kız öğrenci sayısı 2017’ye gelindiğinde 277 bine ulaştı. Eğitimde 4+4+4 düzenlemesinin ardından 2012- 2013 eğitim-öğrenim döneminde açılan imam hatip ortaokullarındaki 34 bin olan kız öğrenci sayısı da 2017’de 344 bini geride bıraktı.

Ortaokulda da aynı

MEB’in kız ve erkek ayrımına hız verdiği imam hatiplerde, karma eğitimden uzakta okuyan kız öğrenci sayısı yarım milyonu aştı. Hem imam hatip liselerinde, hem de imam hatip ortaokullarında kız öğrenci sayısının erkekleri geride bırakması da dikkat çekti. MEB verilerine göre, imam hatiplerde okuyan toplam öğrenci sayısı da 1 milyon 170 bin oldu. Bakanlık yanıtında, geçen yıl faaliyete geçen ve çocukları örgün eğitimden uzaklaştıran açık öğretim imam hatip liselerinde okuyan 150 bini aşan öğreciye ilişkin ise cinsiyet dağılımı yapılmadı.

Diyanet’te kadının adı yok

Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre “imamlık, hatiplik ve Kuran kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek” amacıyla kurulan imam hatiplerde, Türkiye’de din alanında kadının cinsiyet eşitliği konusunda adım atılmamasına rağmen kız öğrenci sayısı AKP döneminde katlandı. Diyanet’e ilk defa bu yıl kadın başkan yardımcısı atanması ve il müftülüklerinde bir kadın başkan yardımcısı atanacağının açıklanmasına karşın Diyanet’in 115 bin personeli içinde kadınlara sadece yüzde 15 oranında yer verildiği raporlara yansıdı. İmam hatiplerin din görevlisi yetiştirme amacı ile Diyanet’in personel atama oranları göz önüne alındığında, imam hatiplerde öğrenimine devam eden 600 bin kız öğrencinin geleceğine ilişkin soru işaretleri de dikkat çekti.

Başarı ve bütçe soruları yanıtsız

MEB, CHP’li Emir’in imam hatiplerde okuyan öğrencilerin üniversite sınavındaki başarı durumu ve devletin bu okullara ayırdığı bütçeye ilişkin sorularını ise yanıtsız bıraktı. Bakanlık, Emir’in “2003-2004 eğitim yılı itibarıyla bugüne kadar imam hatip okulları için yapılan harcama ne kadardır” ve “2017 üniversite sınavı da dahil olmak üzere son 15 yılda imam hatip lisesi mezunu kaç öğrenci üniversite sınavına girmiştir ve kaçı 4 yıllık bir lisans programına yerleşmiştir” sorularını cevaplamadı.