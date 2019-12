İmam hatip liselerinde 28 Şubat'ın sürpriz sonucu ne oldu?

HAZAL ÖZVARIŞ -

T24









‘İmam-hatipliler evrimci görüş ile yaratıcı görüş arasındaki ayrımın farkında değil’

‘Liselerde evrim yeterince öğretilmiyor’



‘Düz liselilerin dini inancı çok yüksek’





‘Öğrenci sayısı azalınca imam-hatiplerde kalite arttı’



‘İmam-hatipliler şu an kutuplaşma içinde değil’





‘Din öğretimi ile sorgulayıcı eğitim nasıl dengelenecek?’



‘Sanal alemde binlerce çiçek de açabilir, Norveçli Brevik de çıkabilir’



‘ Çekirgenin sindirim sistemini ezberledik ama ne işimize yaradı?’