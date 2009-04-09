İmam Ebu Hamza'nın oğulları araba hırsızı çıktı

İngiltere'de radikal çizgisiyle tanınan Ebu Hamza El Masri'nin 3 oğlunun, bir milyon dolarlık araba hırsızlığı yaptığı ortaya çıktı.



Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, Hamza Kamil (22), Muhammed Mustafa (27) ve Muhsin Heylem, 2 yıl boyunca otoparklarda uzun süre bırakılan BMW, Mercedes ve Range Rover gibi lüks araçları çaldı.



Araçların ruhsat bilgilerini sahte kimlikler kullanarak değiştiren çete, bu sayede Londra'daki araçların yedek anahtarlarına ulaşabildi.



Southwark Crown mahkemesine çıkarılan zanlılar haklarındaki çalıntı mal bulundurmak, para aklama ve yolsuzluk suçlarını kabul etti.



Hakim, zanlıların, gelecek ay belirlenecek ceza duruşmalarına kadar gözaltında tutulmalarına karar verdi.



İngiltere'de terörizmle ilgili suçlardan hapis cezasını çeken Ebu Hamza, terörizmle bağlantılı diğer suçlardan yargılanacağı ABD'ye iade edilmeyi bekliyor.

