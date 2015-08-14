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İmam çocuklara tacizden tutuklandı

Afyonkarahisar İl Müftülüğü olayla ilgili idari soruşturma başlatılacağını açıkladı

14 Ağustos 2015 20:12

Afyonkarahisar'da bir camide imamlık yapan M.E.Ç. 7 ve 9 yaşındaki iki kız çocuğuna taciz ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Afyonkarahisar Otpazarı Camii'nde imamlık yapan M.E.Ç.'nin okulların tatil olduğu yaz aylarında Kuran kursuna gelen 7 ve 9 yaşındaki iki öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi. Çocukların yaşadıklarını ailelerine anlatmaları üzerine polis merkezine giden iki aile de imamdan şikayetçi oldu. Emniyetteki ifadesinde, çocukları ders çalışmadığı için azarladığını ancak dokunmadığını söyleyen M.E.Ç., çocukların bu nedenle yalana başvurmuş olabileceklerini söyledi. Sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen M.E.Ç. 'yaşı küçük çocuklara cinsel istismar' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Afyonkarahisar İl Müftülüğü ise olayla ilgili idari soruşturma başlatılacağını açıkladı.
 

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