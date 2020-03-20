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İmam, cemaatin içeri girmesini engellemek için caminin kapısını kilitledi, arkasına dolap yerleştirdi

20 Mart 2020 19:39

Bursa'nın İznik ilçesinde bir imam, cemaatin namaz kılmak için içeri gitmesini engellemek amacıyla kapıyı kilitledi, arkasına dolap yerleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelinde tüm camilerde yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında cemaatle namaz kılınmasına ara verdi. Bu kararın ardından Bursa'daki camiler de boş kaldı.

Cuma namazı için İznik ilçesindeki Çakırca Camii'ne gelenler olması nedeniyle imam da farklı bir önlem aldı. İmam, cemaatin namaz kılmak için içeri girmesini engellemek amacıyla kapıyı kilitleyip, arkasına da dolap yerleştirdi.

Camiye gelenler ise dönmek zorunda kaldı.

(DHA) 

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