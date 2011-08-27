İmam cemaati şaşkına çevirdi!

T24- Son zamanlarda meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı motosiklet kazalarına dikkat çekmek isteyen imam vaaza kask ve eldivenle çıktı.





Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde, cami imamı 25 yaşındaki Muhammed Yunusoğlu, son zamanlarda meydana gelen ölümlü ve yaralamalı motosiklet kazalarına dikkat çekmek için, vaaza kask ve eldivenle çıktı. Motosiklet kazalarına farklı bir yöntemle dikkat çekmeyi amaçladığını söyleyen imam Yunusoğlu vaazında, "Allah ayetinde, ’kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın’ buyuruyor. Allah’ın bize emanet verdiği bu cana sahip çıkalım. Motosiklete binerken kask ve eldivenlerimizi mutlaka takalım" dedi.

Kendisi de motosiklet kullanan İbrahim Güneş Cami İmamı Muhammed Yunusoğlu, son günlerde ilçede meydana gelen ölümlü ve yaralamalı motosiklet kazalarına ilginç bir yöntemle dikkat çekti. İmam Yunusoğlu, cuma namazı için camide toplanan cemaatin şaşkın bakışları arasında başında kask, elinde eldiven ile vaaz verdi.





Siz kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın



Motosiklet kazalarında kask, eldiven gibi koruyucu unsurların kullanılmadığı için son bir haftada ilçede 2 gencin öldüğünü ve yaklaşan bayram öncesi ailelerini yasa boğduğunu söyleyen Yunusoğlu, vaazında şöyle konuştu: "Allah ayette, ’siz kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın’ diye buyuruyor. İlçemizde son bir haftada 2 ölümlü kaza meydana geldi. Allah canımızı bize emanet olarak vermiş. Bizim bu emanete sahip çıkmamız lazım. Annelerimiz ve sevdiklerimizi ağlatmaya hakkımız yoktur. Gençlerimizin bu yaşta ailelerini yasa boğmaya hakları yoktur. 50 ile 100 lira arasında değişen kask fiyatı bir insanın ölümüne sebep olmamalı. Aşırı hız yapanların akıbetleri sürekli göz önünde bulundurulmalıdır. Artık taziyelere yetişemez olduk. Her gün ölümlü kazalar ile karşı karşıya kalıyoruz. Artık hiçbir genç bayramı ailesine zehir etmesin ve kullanacak ise hız yapmadan ve kasklarını takarak motosikletlerini kullansınlar." Kasklı motosiklet kullanımına ilginç bir yöntem ile dikkat çeken Yunusoğlu’nun kıldırdığı namaz sonrası camiden ayrılan vatandaşlar da, genç imama teşekkür etti.





