İmam Altınbaş: "Amatörden 1'inci lige gelmek büyük başarıydı, Göztepe daha başarılı olur inşallah"

\"Gönlümden Fenerbahçe\'nin şampiyonluğu geçiyor\"

Altınhas Golden Cup final müsabakası nefesleri kesti

Vega Okulları şampiyon oldu

Serhan TÜRK / İstanbul,(DHA) -

Altınhas Holding bünyesindeki şirketler arasında düzenlenen futbol turnuvasını Vega Okulları şampiyon olarak tamamladı.

Bu yıl ilki düzenlenen ve Altınhas Holding bünyesinde bulunan 12 şirketin yarıştığı futbol turnuvası sona erdi. Yaklaşık bir ay süren turnuvada Vega Okulları şampiyon oldu. Şampiyon takıma kupa ve madalyalarını Yönetim Kurulu Başkanı İmam Altınbaş, Beşiktaş\'ın efsane isimleri Ali Gültiken ve Bayram Bektaş, Galatasaray\'lı eski yıldız Vedat İnceefe ve eski futbolcu, yorumcu Serkan Reçber verdi.

Kağıthane\'de düzenlenen turnuva renkli görüntülere sahne olurken, şöhretler karmasıyla basın mensupları yaptıkları maçta karşı karşıya geldi. İmam Altınbaş, Bayram Bektaş ve Serkan Reçber gibi isimlerden oluşan takım ile basın mensuplarının mücadelesi 5-5 eşiklikle sona erdi. Mücadelede yer alan basın mensuplarına da plaket taktim edildi.

Törenin ardından açıklamalarda bulunan İmam Altınbaş, Spor Toto Süper Lig\'deki şampiyonluk yarışı ile ilgili, \"Tabii ki gönlümden Fenerbahçe\'nin şampiyonluğu geçiyor. Bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe\'nin şampiyon olmasını istiyorum. Ama en önemlisi de, taraftarlık dışında, kim daha çok hak ediyorsa, kim daha iyi oynuyorsa, futbolcular ve takımlar emek veriyor, kim daha başarılıyla onun kazanmasını isterim. Kim hak ediyorsa o kazansın. Burada sadece kazanmayla bitmiyor. Önümüzdeki sezon Türkiye\'yi Avrupa\'da temsil edecek takım da söz konusu. Bu nedenle iyiler kazansın diyoruz. Tabii hak ederek Fenerbahçe kazanırsa, biraz daha seviniriz\" dedi.

İmam Altınbaş, Göztepe\'yle ilgili olarak da, \"Göztepe\'nin ciddi anlamda başarısında, amatörden 1\'inci Lig\'e gelmesinde Ali hocamın da katkısı var. Amatör\'den 1\'inci Lig\'e yükselmek gerçekten büyük bir takım çalışması gerektiriyor. İnşallah ileride daha da iyi yerlere gelir Göztepe\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Turnuvadan görüntüler

-İmam Altınbaş\'ın açıklamaları

-Plaket taktimi

-Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)