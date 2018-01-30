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İmam, ağaç budarken elektrik akımına kapılıp öldü

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK, (Konya), (DHA)- KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde budadığı ağacın dallarını yüksek gerilim hattından kurtarmaya çalışan imam Hasan İşler (49), akıma kapılıp öldü

30 Ocak 2018 19:27

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK, (Konya), (DHA)- KARAMAN\'ın Ermenek ilçesinde budadığı ağacın dallarını yüksek gerilim hattından kurtarmaya çalışan imam Hasan İşler (49), akıma kapılıp öldü.
Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Ermenek İlçesinde meydana geldi. Tepebaşı köyündeki camide imamlık yapan Hasan İşler, Gökçekent köyünde tarlasına gitti. Burada ağaçları budayan İşler, üstten geçen yüksek gerilim hattının dallara takıldığını fark etti. Dalları, telden kurtarmaya çalışan Hasan İşler, elektrik akımına kapıldı. Yaralanan Hasan İşler, çevredekilerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Ermenek Devlet Hastanesi\'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 

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