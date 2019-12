-İMALATHANEDE 1 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU İZMİR (A.A) - 16.04.2011 - İzmir Valisi Cahit Kıraç, Karabağlar ilçesinde patlama meydana gelen kapı imalathanesinde 1 kişinin cesedinin bulunduğunu bildirdi. İl Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz ile olay yerinde incelemede bulunan Vali Kıraç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Niyazi Odabaşı'na ait iş yerindeki meydana gelen patlama ve yangının, ilk belirlemeye göre gaz sıkışmasından meydana geldiğini söyledi. İş yerinde halen gaz ve duman olması nedeniyle müdahalenin kontrollü yapıldığını belirten Kıraç şöyle devam etti: ''Sivil Savunma Arama Kurtarma ekibimiz de her ihtimale karşı burada hazır bulunuyor. Bir iki saat içinde enkazın kaldırılacağını ve durumun netleşeceğini tahmin ediyoruz. Bir kişinin cesedini bulduk ama henüz kime ait olduğu tespit edilemedi. Enkaz kaldırıldıktan sonra umarım daha fazla hayatını kaybetmiş kişiyle karşılaşmayız.'' Kıraç, iş yerinin ruhsatı olup olmadığına ilişkin soruya, ''Şu an insani amaçlı yangın söndürme ve kurtarma çalışması yapılıyor. Bu çalışmalar tamamlansın, sonraki aşamalarda buna bakacağız. İş yeri sahiplerine ve itfaiye ekiplerine geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybeden kişinin ailesine de başsağlığı diliyorum'' cevabını verdi. Müdahale sırasında 5 itfaiye erinin yaralandığını kaydeden Kıraç, bunlardan birinin durumunun ağır olduğunu söyledi. TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu da olay yerine gelerek inceleme yaptı. Mumcu, başka can kaybı olmaması dileğinde bulundu. -''4 ARKADAŞIMDAN HABER YOK''- Patlamanın meydana geldiği iş yerinde çalışan Muhammet Çınar ise gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıktığı bölümde bulunan Harun Cirit, Mustafa Kurt, Mustafa Demiralay ve soyadını hatırlamadığı Yener isimli arkadaşından haber alamadıklarını dile getirdi. Çınar, ''Olay sırasında ben de iş yerinin ön bölümündeydim. Aniden bir patlama meydana geldi, neye uğradığımız şaşırdık. 4 arkadaşımızdan haber alamıyoruz. Umarım bina içerisinde değillerdir'' diye konuştu. Bu arada, itfaiye çalışanlarından üzerlerine laminat parke devrilen Ozan Avşar ve Mustafa Ançin ile hafif yaralanan Tanju Kardaş, Hakan Çöpçüoğlu ve İsmail Çağlayan'ın hastanedeki tedavileri devam ediyor. Beyin travması geçiren Ozan Avşar'ın Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alındığı öğrenildi. Karabağlar ilçesi, 5900 Sokak'taki kapı imalathanesinde meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın, parke deposu ile boş bir binaya da sıçramış, sokaktaki 3 araç kullanılamaz hale gelmişti.