İmalat verileri art arda 5. ayda da düşüş gösterdi

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı verilere göre Türkiye İmalat PMI rakamı, ağustosta temmuzdaki 49 seviyesinden 46.4’e geriledi. PMI, imalat sektöründe yavaşlamanın üst üste beşinci ay olacak şekilde devam ettiğine işaret etti. Ağustos sonuçlarında üretim ve yeni siparişlerdeki yavaşlamanın etkili olduğu görüldü.

Dünya gazetesinin haberine göre, orlu talep koşullarının yansıması olarak hem üretim hem de yeni siparişlerdeki ivme kaybı önceki aya göre belirginleşti. Yeni ihracat siparişleri temmuzda olduğu gibi ağustosta da artış gösterdi. Yavaşlayan aktivitenin yansıması olarak istihdam düzeyi ağustosta gerilerken, bu durum istihdamda bir önceki ay kaydedilen genişlemeyi dengeledi. Anekdot temelli bilgiler, zorlu faaliyet koşullarının ve enflasyonist baskılardaki artışın büyük ölçüde Türk Lirasındaki zayıflamadan kaynaklandığını gösterdi. Hem girdi maliyetlerinde hem de ürün fiyatlarında anketin başladığı Haziran 2005’den beri gözlenen en güçlü artışlar kaydedildi.

Son 3 yılın en belirgin gerilemesi İstanbul’da kaydedildi

Temmuz ayında 51,0 değeri ile kritik eşik olan 50,0’ın üzerinde ölçülen İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da ağustos ayında 46,3 düzeyinde kaydedildi. PMI, faaliyet koşullarının son beş ayda dördüncü kez ve Temmuz 2015’ten beri gözlenen en belirgin düzeyde ivme kaybettiğine işaret etti. Temmuz ayındaki ılımlı iyileşmeyi takiben ağustosta üretim ve yeni siparişler yavaşlama kaydetti. Anket katılımcıları bu durumu Türk Lirasındaki zayıflamanın yansıması olarak faaliyet koşullarının zorlaşmasına bağladı. Diğer taraftan anketin pozitif bir gelişmesi olarak, yeni ihracat siparişleri ılımlı düzeyde ve üst üste ikinci ay olacak şekilde artış gösterdi.

PMI nedir, neye işaret eder?

PMI Endeksi, şirketlerin satın alma yöneticilerinin, mal ve hizmet satın alma eğilimlerini inceleyen bir göstergedir ve 1915 yılında kurulan, karşı amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan ISM (Institute for Supplu Management) tarafından hazırlanır. ABD dışındaki birçok ülkede ise Markit Grup tarafından bu hizmet verilir.

50’nin altı kötü gidişat beklentilerini göstermekte, 50’nin üstü ise ekonomide büyüme beklentisinin olduğunu göstermektedir. Endeksin uzun süre 42’nin altında olması resesyon ihtimalini artırırken; 42’nin üzerinde olmasının ise büyümenin sürdürülebilirliğine işaret ettiği yorumu yapılır.