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Ekonomi

İmalat sanayisinde kapasite kullanımı arttı ANKARA (A.A)

26 Eylül 2011 18:18

-İmalat sanayisinde kapasite kullanımı arttı ANKARA (A.A) - 26.09.2011 - İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre 2,7 puan, bir önceki aya göre ise 0,1 puan artarak, yüzde 76,2 seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankası tarafından düzenlenen ve eylül ayında imalat sanayiinde faaliyet gösteren 2,217 işyerinin katılımıyla gerçekleştirilen ''imalat sanayinde kapasite kullanım oranı'' sonuçları açıklandı. Buna göre, geçen yıl eylül ayında yüzde 73,5 olan kapasite kullanım oranı, 2011 yılı eylül ayında yüzde 76,2 olarak belirlendi. Kapasite kullanım oranı, ağustos ayında da yüzde 76,1 düzeyindeydi. İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı çalışması, imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin anket döneminde mevcut fiziki kapasitelerine göre fiilen gerçekleşen kapasite kullanımlarının belirlenmesi amacıyla yapılıyor.

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