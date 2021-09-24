İmalat sanayinde kapasite kullanımı eylülde 1 puan arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) imalat sanayi kapasite kullanımı açıkladı.

Buna göre; eylülde imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 1,0 puan artarak yüzde 77,8 seviyesinde oldu.

Dayanıklı tüketim malları kapasite kullanım oranı eylül ayında yüzde 75.9 olurken, dayanıksız tüketim malları kapasite kullanım oranı eylül ayında yüzde 74 seviyesinde gerçekleşti.

Tüketim malları kapasite kullanım oranı ise eylül ayında yüzde 74.3 oldu. Ara malları kapasite kullanım oranı aynı anda yüzde 79.9 olarak açıklanırken, yatırım malları kapasite kullanım oranı Eylül'de yüzde 77 oldu.