İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı yüzde 77.8'e geriledi

Merkez Bankası (TCMB), imalat sanayinde kapasite kullanım oranının (KKO) Şubat ayında bir önceki aya göre 0.4 puan azalarak yüzde 77.8 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0.1 puan artarak yüzde 78.8 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB'den yapılan açıklamada, "2018 yılı Şubat ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, gıda ve içecekler, dayanıksız tüketim malları, dayanıklı tüketim malları ve yatırım mallarında azalış görülürken, ara mallarda artış gözlenmektedir" denildi.