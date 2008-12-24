İmalat sanayiinde faaliyet dibe vurdu

İmalat sanayiinde çalışanlar ile çalışılan saat sayısı dibe vurdu. 3. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla imalat sanayinde çalışan sayısında yüzde 2,4 ve çalışılan saatte yüzde 3,3 azalma görüldü.



Yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre üretimde çalışanlarda yüzde 2.4, çalışılan saatte yüzde 3.3 gerileme oldu. Böylece üretimde çalışanlar 2007 ilk çeyreğinden sonraki, çalışılan saat de 2006 ilk çeyreğinden sonraki en düşük düzeye indi.



Türkiye İstatistik Kurumu, İmalat Sanayi Üretimde Çalışanlar, Üretimde Çalışılan Saat Endeksi 2008 Yılı Üçüncü Dönem Sonuçlarını açıkladı. Buna göre, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre üretimde çalışanlar endeksi yüzde 2.4 azalarak 85, çalışılan saat endeksi yüzde 3.3 azalarak 81.9 oldu.



Özel sektör faaliyeti 2.5 yılın en kötü değerinde



İmalat sanayiinde özel sektörde çalışılan saat endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.1 azalarak 86.9’a geriledi. Böylece endeks 2006 birinci çeyreğinden sonraki en düşük düzeye indi. Özel sektörde çalışanlar endeksi de yüzde 2.1 azalarak 90.7’ye geriledi. Bu endeks de 2006 son çeyreğinden sonraki en düşük düzeyi gördü.



Yılın üçüncü çeyreğinde devlette imalat sanayiinde çalışanlar endeksi yüzde 7.3 azalarak 50.7’ye indi. Devlette imalat sanayiinde çalışılan saat endeksi de yüzde 5.8 azalarak 50.2’ye indi.



En fazla düşüş



Toplamda çalışılan saat endeksinde en fazla düşüş yüzde 39.4 ile büro-muhasebe makineleri, yüzde 29.9 ile radyo-TV, haberleşme cihazları imalatı, yüzde 23 ile tütün ürünleri imalatında oldu. Çalışanlar endeksinde en büyük düşüşler yüzde 40.5 ile büro-muhasebe makineleri imalatı, yüzde 21.9 ile tütün ürünleri imalatı ve yüzde 16.6 ile radyo-TV, haberleşme cihazları imalatında gerçekleşti.



Sektörlerdeki durum



Devlet sektöründe imalat sanayinde bu yılın üçüncü çeyreğinde, üretimde çalışan sayısında en fazla azalma yüzde 32,1 ile tütün ürünleri imalatında görüldü.



Bunu yüzde 22,6 azalma ile kağıt ve kağıt ürünleri imalatı, yüzde 18,7 ile radyo, TV haberleri cihazları imalatı, yüzde 16,8 ile de kimyasal madde ürünleri imalatı izledi.



Aynı dönemde, çalışan sayısının en fazla arttığı sektör ise yüzde 11,4 ile elektrikli makine cihazları imalatı oldu.



Özel sektörde ise çalışan sayısında en fazla azalma yüzde 40,5 ile büro, muhasebe bilgi işlem makine imalatında görülürken, bunu yüzde 16,5 azalma ile radyo, TV haberleşme cihazları, yüzde 10,1 ile tütün ürünleri imalatı, yüzde 9,7 ile de tekstil ürünleri imalatı izledi.



Özel sektörde çalışan sayısında en fazla artış yüzde 13,5 ile diğer ulaşım araçları imalatında kaydedildi.



