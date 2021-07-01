İmalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi haziranda 50.3'e yükseldi

Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) haziranda covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesine bağlı olarak 51,3'e yükseldi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yayımlanan "imalat sanayi raporu" verilere göre; Haziranda imalat sektöründe üretim ve yeni siparişler artarken, işe alımlarda da hızlanma kaydedildi.

Mayıs ayında PMI 49,3 olarak ölçülen PMI yeniden eşik değer olan 50'nin üzerine çıktı. 50'nin üzerindeki her sonuç büyümeyi işaret ediyor.

Hem girdi maliyetleri hem de nihai ürün fiyatları enflasyonu hızlandı ve satış fiyatları Eylül 2018’den beri en yüksek oranda arttı

PMI üretim alt endeksi ise satışlarda yaşanan artıştan dolayı yükseldi. Mayıs ayında 46,4 olan endeks haziranda 52.2'ye yükseldi.

Girdi maliyetleri enflasyonu Haziran’da son altı ayın en yüksek düzeyine çıktı.

Anket katılımcıları, girdi fiyatlarındaki artışı genel olarak Türk lirasındaki değer kaybına bağlarken, başta metal olmak üzere ham madde maliyetlerinin yükseldiğine yönelik geri dönüşler de alındı.

Firmalar maliyet yüklerindeki artışa kendi satış fiyatlarını yükselterek karşılık verdi. Böylece satış fiyatları keskin şekilde ve Eylül 2018’den beri en yüksek oranda arttı.