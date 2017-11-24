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Ekonomi

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Kasım’da 0.2 puan arttı

İstanbul, 24 Kasım (DHA) – İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı 2017 Kasım ayında, bir önceki aya göre 0

24 Kasım 2017 17:52

İstanbul, 24 Kasım (DHA) – İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı 2017 Kasım ayında, bir önceki aya göre 0.2 puan artarak yüzde 79.9 düzeyine yükseldi.
Merkez Bankası verilerine göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0.1 puan artarak yüzde 79.5 seviyesinde gerçekleşti.
2017 yılı Kasım ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, gıda ve içecekler, dayanıksız tüketim malları, yatırım malları ve ara mallarında artış, dayanıklı tüketim mallarında ise düşüş gözlemlendi.

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