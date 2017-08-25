İmalat Sanayi Ağustos’ta kapasitesinin yüzde 78.8’ini kullandı

İstanbul, 25 Ağustos (DHA) – Merkez Bankası’nın imalat sanayi kapasite kullanımıyla ilgili anketine göre imalat sanayi, Ağustos ayında kapasite kullanımı yüzde 78.8 olarak belirlendi.

Merkez Bankası’nın 2118 katılımcıdan aldığı yanıtlarla oluşturduğu İktisadi Yönelim Anketi sonuçları açıklandı. Ankete göre 2017 yılı Ağustos ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0.1 puan artarak yüzde 78.8 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0.3 puan azalarak yüzde 78.1 seviyesinde belirlendi.

Mal Gruplarına Göre Kapasite Kullanım Oranı 2017 yılı Ağustos ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, gıda ve içecekler, dayanıksız tüketim malları ve ara mallarında artış görülürken, yatırım malları ve dayanıklı tüketim mallarında azalış gözlendi.

Mal gruplarına göre kapasite kullanımları:

Ağustos 2017 Temmuz 2017

Dayanıklı tüketim malları yüzde 75.3 yüzde 76.2



Dayanıksız tüketim malları yüzde 72.9 yüzde72.2



Tüketim malları yüzde 73.3 yüzde 72,9



Gıda ve içecek sektörü yüzde 71.8 yüzde 70.8



Ara malları yüzde 79.9 yüzde 79.7



Yatırım malları yüzde 82.9 yüzde 83.9



Ana metal sanayi yüzde 79.9 yüzde 79.6



Gıda ürünleri imalatı yüzde 72.4 yüzde 72



Motorlu kara taşıtı, yarı treyler imalatı yüzde 85.4 yüzde 87.1