İmalat PMİ eylülde de geriledi, dört aydır devam eden toparlanmada ivme kaybına işaret etti

İmalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Eylül'de 52.8'e gerileyerek Haziran ayında başlayan toparlanmanın ivme kaybederek de olsa devam ettiğine işaret etti.

Endeks koronavirüs salgını etkisiyle Mart-Mayıs aylarındaki daralmanın ardından dört aydır büyümeye işaret eden 50 seviyesinin üzerinde yer alıyor. Ancak Endeks Temmuz ayında 56.9 ile zirve yapmasından bu yana gerileme kaydederek büyümenin yavaşladığını gösterdi.

İmalatçıların aldıkları yeni siparişler ve üretim Eylül'de artmaya devam ederken, istihdam Şubat 2018'den bu yana en keskin büyümeyi kaydetti. Ancak alt endeksler imalatçılara gelen talepte ivme kaybına işaret etti. Girdi ve fabrika çıkış maliyetleri TL'deki değer kaybına paralel olarak keskin arttı.

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için derlenen PMI Ağustos'ta 54.3 değerini almıştı.

Yeni siparişler alt endeksi Ağustos'taki 55 seviyesinden 51.3'e geriledi. Yeni ihracat siparişleri alt endeksi 53.4'ten 50.9'a indi. Ankete katılan şirketler talepteki ivme kaybını devam eden koronaviüs salgını nedeniyle zorlu piyasa koşullarına bağladı.

Üretim alt endeksi 55.4'ten Eylül'de 54.5'e sınırlı düşüş kaydetti.

İmalatçılar fabrika çıkış fiyatlarında iki yılın en keskin artışına giderken, ankete katılan şirketler fiyat artışına gerekçe olarak TL'deki değer kaybını gösterdi. İmalatçıların girdi fiyatları ise Ekim 2018'den bu yana en hızlı artışı gösterdi.