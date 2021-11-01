Ekonomik büyümenin öncü verilerinden biri olarak kabul edilen İmalat PMI endeksi ekimde 51,2'ye geriledi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye'de imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ekim'de 51,2 olarak gerçekleşti. Eylül ayında endeks 52,5 değerini almıştı.

Endekste 50 değerinin üstü büyümeye, altındaki seviyeler ise daralmaya işaret ediyor.

İSO'dan yapılan açıklamada endeksin gerilemekle birlikte, 50.0 eşik değerinin üzerinde olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Sektördeki yavaşlama belirtileri özellikle üretim ve yeni siparişlere ilişkin verilerde ön plana çıktı. Her iki gösterge de yılın son çeyreğinin başlangıcında hız kaybetti."

10 sektörün tamamında sipariş süreleri uzadı

İSO verilerine göre takip edilen 10 sektörün tamamında teslimat süreleri uzarken, tedarikçi performansında en ciddi bozulmalar makine ve metal ürünleri, kimyasallar, plastik ve kauçuk, kara ve deniz taşıtları, elektrikli ve elektronik ürünler sektörlerinde gerçekleşti. Arz yetersizlikleri enflasyonist baskılara katkı yaparken Türk Lirasındaki değer kaybı da bu etkiyi güçlendirdi.

"TL'deki değer kaybından dolayı firmalar giderek daha yüksek fiyat ödüyor"

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

“Son aylarda dikkat çektiğimiz arz kısıtları, Türk imalat sektörünü gerçekten olumsuz etkilemeye başladı. Elektronik parçalar gibi bazı önemli ürünler çoğu zaman temin edilemezken bu durum üretim ve yeni sipariş hacimlerini sınırlıyor. Ürün temin edebildikleri durumlarda ise firmalar, Türk lirasındaki değer kaybının güçlendirdiği enflasyonist baskılar sonucu giderek daha yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalıyorlar. Son PMI anketinin yeni ihracat siparişlerinde devam eden artış gibi olumlu bir gelişme içermesine rağmen, yılın dördüncü çeyreği firmalar için zor geçecek gibi görünüyor.”