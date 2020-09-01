İmalat PMI ağustosta 54.3'e geriledi, TL'deki değer kaybı maliyetlere ve fabrika çıkış fiyatlarına yansıdı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından ölçülen Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) ağustos ayında bir önceki aya göre 2.6 puan gerileyerek 54.3 düzeyinde gerçekleşti.

İmalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ağustos'ta 54.3'e gerilemesine rağmen üst üste üç aydır pozitif eşik olan 50'nin üzerinde kaldı. Endeks sektördeki toparlanmanın bir önceki aya göre hafif ivme kaybederek devam ettiğini gösterdi.

Şirketler yeni siparişlerde devam eden artışa paralel olarak üretim ve istihdamı artırdı. Sektörün girdi maliyetleri ve fabrika çıkış fiyatları ise iki yıla yakın sürenin en keskin artışını gösterdi.

IHS Markit'in Ekonomi birimi direktörü Andrew Harker yaptığı değerlendirmede, "Türk imalatçılar Temmuz ayında yakaladıkları güçlü büyümeyi büyük ölçüde korumayı başardı. Son PMI verisi imalatçıların COVID-19 kaynaklı daralmada kaydettikleri üretim kaybını telafi etmeye devam ettiklerini gösteriyor" dedi.

Koronavirüs nedeniyle Mart, Nisan ve Mayıs aylarında sert daralmaya işaret eden PMI Haziran ayıyla birlikte imalat sektöründe tekrar büyümeye işaret etmişti.

TL'deki değer kaybı girdi fiyatlarına yansıdı

İstanbul Sanayi Odası için Markit tarafından hazırlanan endeks Temmuz'da ise 56.9 değerini almıştı. Endekste 50'nin üzeri seviyeler büyümeye işaret ediyor.

Yeni siparişler alt endeksi Temmuz'daki 59.1 seviyesinden 55'e gerilemesine rağmen iki buçuk yılın en yüksek artış hızını yakaladı. Yeni ihracat siparişleri alt endeksi 54.4'ten 53.4'e geriledi.

Üretim alt endeksi de Temmuz'daki 59 seviyesinden 55.4'e geriledi. Temmuz'da dokuz yıldan uzun bir sürenin en hızlı büyümesini kaydeden üretim Ağustos'ta da güçlü büyüme kaydetmiş oldu.

Üretimdeki artış şirketlerin işe alımlarının da devam etmesini sağladı.

TL'deki değer kaybı ise girdi fiyatlarında keskin artışa yol açtı. Bir önceki aya göre artan fiyatlardaki artış hızı Ekim 2018'den bu yana en yüksek düzeye çıktı. Şirketler de fabrika çıkış fiyatlarında 23 ayın en güçlü artışını gerçekleştirdi.