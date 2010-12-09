-İLYASOVA'DAN "DOUBLE-DOUBLE" ANKARA (A.A) - 09.12.2010 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'ne (NBA) 11 maçla devam edildi. Milwaukee Bucks'ın sahasında Indiana Pacers'ı 97-95 yendiği maçta, milli basketbolcu Ersan İlyasova 21 sayı, 10 ribaunt ve 3 asistle ''double-double'' yaparak, sezonun en yüksek sayısına ulaştı. Bucks'ı galibiyete götüren diğer isimler, 22 sayıyla Brandon Jennings, 17 sayıyla Andrew Bogut, 16 sayıyla John Salmons oldu. Pacers'da ise Danny Granger'ın 26, Darren Collison'un 17, Roy Hibbert'in de 13 sayısı yenilginin önüne geçemedi. Bucks'ın ligde 8 galibiyeti ve 13 mağlubiyeti, Pacers'ın ise 10'ar galibiyeti ve yenilgisi bulunuyor. Phoenix Suns'ın sahasında uzatmada Memphis Grizzlies'e 104-98 yenildiği maçta, oyuna sonradan giren ve 24 dakika sahada kalan Hidayet Türkoğlu'nun 15 sayı, 7 ribaunt ve 1 asistlik performansı yenilginin önüne geçemedi. Suns'da Goran Dragic 17, Channing Frye ve Steve Nash 11'er sayı üretti. Grizzlies'i galibiyete götüren isimler ise 34 sayıyla maçın en skoreri olan Zach Randolph ve 22 sayıyla Rudy Gay oldu. Boston Celtics'in sahasında Denver Nuggets'ı 105-89 mağlup ettiği maçta, oyuna sonradan giren ve 14 dakika sahada kalan Semih Erden 4 sayı üretti, Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda 88-83 yenen Chicago Bulls'da Ömer Aşık 2 sayı attı. Mehmet Okur'un sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta, Utah Jazz sahasında Miami Heat'e 111-98 yenildi. Ligde alınan diğer sonuçlar şöyle: New York Knicks - Toronto Raptors: 113-110 New Orleans Hornets - Detroit Pistons: 93-74 Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder: 103-111 San Antonio Spurs - Golden State Warriors: 111-94 Sacramento Kings - Washington Wizards: 116-91 Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers: 86-87 Lige, TSİ yarın sabaha karşı yapılacak 3 karşılaşmayla devam edilecek.