-İLYASOVA "DOUBLE DOUBLE" YAPTI ANKARA (A.A) - 22.12.2010 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'ne (NBA), dün akşam oynanan 6 maçla devam edildi. Amway Center'da Orlando Magic'e konuk olan Dallas Maverics, sahadan 105-99 galip ayrıldı ve bu sonuçla son 17 maçtaki 16. galibiyetini aldı. Maverics'te Caron Butler 20, Dirk Nowitzki 17 sayıyla oynarken, Jason Kidd, maçı 13 sayı 12 asistle tamamladı. Önceki gece Miami Heat'in 12 maçlık galibiyet serisine son veren Maverics, aynı başarılı performansı dün akşam da sürdürdü ve 2 sayılık atışlarda yüzde 50, 3 sayılık atışlarda ise yüzde 46'lık başarı oranı yakaladı. Kadrosuna kattığı yeni isimlerle tekrar yapılanma sürecine giren evsahibi ekipte ise Dwight Howard, attığı attığı 26 sayıyla hem takımının hem de sahanın en skorer ismi oldu. Howard, 23 de ribaund alarak ''double double'' yaptı. JJ Reddick 21 sayıyla oynarken, Hidayet Türkoğlu maçı 9 sayı 8 asist 1 ribaunt ile tamamladı. Bir diğer maçta Chicago Bulls ile Philadelphia 76ers karşı karşıya geldi. Maça Joakim Noah ve Taj Gibson'dan yoksun çıkan Bulls, evinde oynadığı maçı 45 sayı farkla, 121-76 kazanmayı başardı. Bulls'da Carlos Boozer 16 sayı 11 ribaund, Derrick Rose ise 22 sayı 12 asist ile galibiyette büyük rol oynadı. Takımın bir diğer skorer ismi, rakip potaya 22 sayı bırakan Luol Deng oldu. Bulls'un Türk basketbolcusu Ömer Aşık ise maçı 8 sayı 6 ribaund ile tamamladı. 76ers'da Andre Iguodala 17 sayıyla oynadı. Chicago Bulls, bu sonuçla son 9 maçta 8. galibiyetini almış oldu. Bir diğer Türk basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwakuee Bucks ise dün gece Staples Center'da Los Angeles Lakers'a konuk oldu. İlyasova'nın oldukça iyi bir performans sergilediği maçta Bucks, rakibine 98-79 ile üstünlük sağladı. Sahanın en skorer ismi, 22 sayıyla oynayan Bucks oyuncusu Earl Boykins oldu. Takım arkadaşı John Salmons, geceyi 20 sayıyla tamamlarken, Ersan İlyasova, 17 sayı 11 ribaund ile ''double double'' yaparak galibiyete büyük bir katkı sağladı. Los Angeles Lakers'da ise Kobe Bryant geceyi 21 sayıyla tamamladı. Gecenin diğer maçlarında şu sonuçlar alındı: Charlotte Bobcats: 81 - Oklahoma City Thunder: 99 Memphis Grizzlies: 94 - New Jersey Nets: 101 Sacramento Kings: 109 - Golden State Warriors: 117