-İLYASOVA 3 SAYIDA KALDI ANKARA (A.A) - 07.11.2010 - Amerikan Profesyonel Basketbol ligi'ne (NBA) dün gece oynanan 9 maçla devam edildi. Bradley Center'da yapılan maçta New Orleans Hornets'i ağırlayan Milwaukee Bucks, rakibine 87-81 yenildi. İlk periyotta öne geçen ve bunu maçın sonuna kadar sürdüren David West, attığı 25 sayıyla takımının galibiyetinde en önemli rolü üstlenen isim oldu. Konuk ekipte Marco Belinelli ile Chris Paul 14'er sayı ile oynadı. Gecenin en güzel hareketi ise ev sahibi takımın Türk basketbolcusu Ersan İlyasova'dan geldi. Geceyi 3 sayı 3 ribaunt ile tamamlayan İlyasova, ikinci çeyreğin hemen başında, 3 sayı çizgisinin dışında buluştuğu topla içeri hareketlendi ve rakip oyuncuların savunmasına rağmen hareketini smaçla tamamlayarak taraftarlarını coşturdu. Bucks'ta en skorer isim ise 19 sayıyla Andrew Bogut oldu. Dün gece oynanan bir diğer maçta Miami Heat, New Jersey Nets ile karşılaştı. Miami'deki American Airlines Arena'da oynanan maçta ''3 dev'' oyuncuyla oynayan Heat, rakibini 101-89 yenmeyi başardı. LeBron James, Dwyane Wade ve Chris Bosh ile birlikte sezona oldukça iddialı başlayan Heat, her 3 basketbolcunun da 20'nin üzerinde sayı kaydettiği maçı, 3. periyottaki üstün performansıyla kazandı. Bu çeyrekte 32 sayı üreten Heat, son periyoda 87-68 önde girdi. Nets'in son periyottaki çabası, sadece farkın biraz azalmasına yaradı ve maçı 12 sayı farkla Heat kazandı. Miami Heat'te Wade 29, LeBron James 23, Chris Bosh ise 21 sayıyla oynadı. Nets'te ise en skorer isim 25 sayıyla Anthony Morrow oldu. NBA'de dün gecenin toplu sonuçları şöyle: Washington Wizards: 102 - Cleveland Cavaliers: 107 Charlotte Bobcats: 88 - Orlando Magic: 91 Miami Heat: 101 - New Jersey Nets: 89 Milwaukee Bucks: 81 - New Orleans Hornets: 87 Denver Nuggets: 103 - Dallas Maverics: 92 Utah Jazz: 109 - Los Angeles Clippers: 107 San Antonio Spurs: 124 - Houston Rockets: 121 Portland Trail Blazers: 97 - Toronto Raptors: 84 Sacramento Kings: 91 - Memphis Grizzlies: 100