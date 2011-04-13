-İLYAS SALMAN, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 13.04.2011 - Alkol uygulaması sırasında polise mukavemette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan sanatçı İlyas Salman, Kadıköy Adliyesine sevk edildi. Kadıköy'de dün gece gözaltına alınan Salman'ın Bostancı Polis Merkezindeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Salman, basın mensuplarının soruları üzerine ''Özel hayatım kimseyi ilgilendirmez'' dedi. Salman'ın, adliyede nöbetçi savcıya ifade vermesi bekleniyor. Kadıköy Bostancı Sahil Yolu'nda gece hasarlı trafik kazasına karıştığı öne sürülen Salman'ın aracı, daha sonra polis ekiplerince durdurulmuştu. Salman, alkolmetre cihazına üflemeyerek polis memurlarına zorluk çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.