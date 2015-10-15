İltica yasa paketi kabul edildi



İltica ve sığınma hukukunda önemli değişiklikler öngören yasa paketi 68 hayır oyuna karşı 475 evet oyuyla Federal Meclis'te kabul edildi. Oylamada 57 milletvekili ise çekimser kaldı. Yasa paketine göre, sığınmacılara ilk kabul edildikleri merkezde bundan böyle para yardımı yerine sadece ayni yardım yapılacak. Öte yandan sığınma başvurusu kabul edilmeyen kişiler ülkeyi terk etmemeleri halinde mali yaptırımlarla da karşı karşıya kalabilecek. Ayrıca kendilerine hiçbir koşulda sosyal yardım yapılmayacak.

Sığınma başvurusu reddedilen kişilerin daha hızlı bir şekilde ülkeyi terk etmesini öngören yasa değişiklikleriyle, sığınmacı akını nedeniyle zorluklar yaşayan eyaletlerin ve yerel yönetimlerin yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor. Özellikle 'ekonomik mülteci' adı verilen Balkan ülkelerinden gelen göçmenlerin bu yasalar sayesinde daha hızlı geri gönderilmesi hedefleniyor. Yasa paketinin cuma günü Federal Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde onaylanmasının ardından gelecek ayın başında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere (CDU), yasa paketinin "İltica hukukunda 90'lı yıllardan bu yana yapılan en kapsamlı değişiklikleri" içerdiğini söyledi.

Muhalefet tepkili

Öte yandan muhalefet, mülteci dernekleri ve yardım kuruluşları yasa paketinin 'anayasaya aykırı olduğunu' öne sürerek tepki gösterdi. Oylamada Sol Parti milletvekilleri ret oyu kullanırken, Yeşiller milletvekillerinin önemli bir bölümü ise çekimser kaldı. Alman Çocuklara Yardım Kuruluşu yasalardan çocukların da etkilendiğine dikkat çekerek, çocukların da artık daha uzun süre ilk kabul merkezlerinde kalacağı ve para yardımı alamayacağı uyarısında bulundu.