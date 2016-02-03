İltica Paketi kabineden geçti



Koalisyonu oluşturan partilerin liderleri geçen hafta, suç işlemekten hüküm giymiş yabancıların sınır dışı edilmesini kolaylaştıracak yasa değişikliğini kabul etmişti.

Bugün ele alınan İltica Paketi II ise hükümeti oluşturan üç partinin liderlerinin kasım ayında vardığı uzlaşmanın ürünü. Detaylar üzerinde haftalar süren tartışmaların odak noktasında aile birleşimi konusu yer almıştı.

Kabul edilen pakete göre ‘geçici koruma‘ statüsündeki sığınmacıların yakın aile fertlerini yanlarına almak için Almanya'ya iltica başvurusu tarihinden itibaren iki yıl beklemesi gerekecek. Ancak Türkiye, Ürdün ve Lübnan'da yaşayan aile fertlerinin kontenjanlar oluşturularak öncelikli olarak Almanya'ya getirilmesi öngörülüyor.

Koalisyon partileri ayrıca ilticacıların Almanya'daki entegrasyon kurslarına katılım için kendi ceplerinden 10 euroluk bir pay ödemesini de kararlaştırdı.

Kabine ayrıca ‘jobcenter‘ olarak bilinen iş ve işçi bulma dairelerinde reform konusunda da anlaştı. Çalışma Bakanı Andrea Nahles bu dairelerde gereksiz bürokrasinin azaltılması yoluyla uzun süredir işsiz olan kişilere yardımın daha etkili hale getirilmesini amaçlıyor.

Cezayir, Fas ve Tunus, ‘güvenli ülke‘ olacak

İltica Paketi II, aralarında ‘güvenli ülkeler'den gelenlerin de bulunduğu belirli sığınmacı gruplarının ayrı kabul merkezlerine alınarak, başvurularının hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını da içeriyor. Sığınmacıların, barındıkları merkezlerden belli bir mesafe içinde kalmaları ve bu bölgenin dışına çıkamamaları anlamına gelen ‘ikamet zorunluluğu'nun daha sıkı kontrolü üzerinde de uzlaşıldı.

Alman hükümeti ‘güvenli ülke‘ sınıflandırması yoluyla bu ülkelerden gelen ilticacıların daha hızlı bir şekilde geri gönderilebilmesini umuyor. Bu ülkelerden gelen kişilere Almanya'da iltica hakkı tanınması olasılığı yok denecek kadar az. Buna rağmen başvuru değerlendirme süreci tamamlanıncaya kadar uzun süre Almanya'da kalmaları ve sıkça suça bulaşmaları nedeniyle hükümet süreci hızlandırmak istiyor.

Bu bağlamda Cezayir, Fas ve Tunus'un ‘güvenli ülkeler‘ listesine dahil edilmesi hedefleniyor. Kabinenin bu yöndeki yasa tasarısı, Federal Meclis ve Eyalet Temsilciler Meclisi'nin onayını aldıktan sonra yürürlüğe girebilecek.

İltica Paketi II ayrıca sınır dışı işlemlerinde sağlık durumunu göz önünde bulunduran düzenlemeyi de sertleştiriyor. Buna göre artık sadece ölümcül tehlike içeren ağır hastalıklar durumunda sınır dışı ertelenebilecek.

Almanya'da eğitim görmeye başlamış sığınmacılara ise eğitimlerini tamamlamaları ve ardından iki yıl çalışabilmeleri imkanı tanınacak. Bu süre için sığınmacıya oturma izni garantisi verilecek.