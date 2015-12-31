İltica işlemleri değişiyor



Almanya'ya gelen mülteci adaylarına yılbaşından itibaren şahsi inceleme ve sözlü beyan yöntemi uygulanacak. ‘Bild' gazetesindeki habere göre, Suriye, Eritre ve Iraklı mültecilere uygulanan basitleştirilmiş iltica işlemlerine son verilecek.

Almanya İçişleri Bakanlığı eski iltica uygulamasına dönüleceğini duyurmuştu. Suriyeli mülteci sayısının artması nedeniyle bu ülkeden gelen mülteci adaylarına özel işlem yapılmaktaydı. Eski yönteme dönülmesinde güvenlik endişesinin rol oynadığı belirtiliyor. Federal Göç ve İltica Dairesi uzmanlarınca eski uygulamanın başlatılmasıyla iltica işlemlerinin uzayacağı tahmin ediliyor.

Mülteci adayının verdiği bilgilerin doğruluğunun anlaşılabilmesi için adayın aslı, eğitim derecesi ve kaçış güzergâhı incelenecek.