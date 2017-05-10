İltica hakkı verilen Türklerin sayısında artış

Almanya'da iltica başvurusunda bulunan ve başvurusu kabul edilen Türk vatandaşlarının oranının bir önceki yıla göre iki katına çıktığı bildirildi.

Federal Göç ve Mülteci Dairesi tarafından Welt gazetesine yapılan açıklamada, 2016 yılında Türk vatandaşlarının yaptığı iltica başvurularından bin 837 tanesinin sonuçlandığı ve söz konusu başvurularla ilgili kararların yüzde 8,2'si hakkında olumlu karar verildiği kaydedildi. 2017 yılının nisan ayının sonuna kadar ise toplamda bin 655 başvuru sonuçlanırken bunlardan yüzde 17,8'i hakkında olumlu karar verildiği bildirildi.

Federal Göç ve Mülteci Dairesi tarafından aktarılan bilgilere göre, 2017'nin nisan ayı sonuna kadar toplamda 2 bin 130 Türk vatandaşı Almanya'da iltica başvurusunda bulundu. Başvuru sahiplerinin kendi verdikleri bilgiler doğrultusunda, bu kişilerin bin 338'inin Kürt kökenli olduğu belirlendi. 2016 yılında ise Almanya'da iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşı sayısının, 4 bin 383'ü Kürt kökenli olmak üzere toplamda 5 bin 742 olduğu belirtildi.

Türkiye sekizinci sırada

Federal Göç ve Mülteci Dairesi ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminden 2017 yılı mayıs ayına kadarki süreçte diplomatik pasaport taşıyan 209 ve yeşil pasaport taşıyan 205 kişinin Almanya'da iltica başvurusunda bulunduğunu aktardı.

Daire, 31 Mart 2017 itibariyle 4 bin 335'i askıya alınmış olmak üzere toplamda 6 bin 519 Türk vatandaşının sınır dışı edilme statüsünde bulunduğuna da dikkat çekti. 2016 yılında iltica başvurusu reddedilen 723 Türk vatandaşı gönüllü olarak Almanya'yı terk ederken 194'ünün ise sınır dışı edildiği kaydedildi.

Türkiye'nin 2017 yılında 1986 ve 2011 yılları arasında olduğu gibi, vatandaşları Almanya'da en çok iltica başvurusu yapan on ülke arasına girdiği belirtildi. 2017 yılının ilk dört ayında elde edilen veriler doğrultusunda Türkiye, vatandaşları Almanya'da en çok iltica başvurusu yapan 8'inci ülke konumunda.

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