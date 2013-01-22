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Ekonomi

ILO'ya göre 2013 yılında işsizlik rekor kıracak

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 2013 yılında işsizliğin dünya çapında rekor seviyeye çıkacağını ve 2017’ye kadar artış göstermesinin beklendiğini duyurdu

22 Ocak 2013 15:20

 

ILO tarafından hazırlanan '2013 Küresel İşsizlik Trendleri' raporunda, küresel ekonomi için önümüzdeki yılların oldukça sıkıntılı geçeceği belirtildi. 2009 yılında dünyada 198 milyon işsiz insan bulunduğunu ifade edilen raporda 2013 yılında bu rakamın yüzde 5.1 gibi bir artışla 202 milyonu bulacağı öne sürüldü. 
ILO’ya gore işsizlerin sayısı 2014'te 205 milyon kişiye ulaşacak ve artış 2017 yılına kadar sürecek.
Golabal ekonomik krizin gelişmiş ülkelere başladığını hatırlatan ILO, 2012’de yeni işsizler ordusuna katılanların yüzde 75’inin az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde yaşadığını kaydetti. ILO işsizliğin en ciddi şekilde etkilediği bölgeleri Doğu ve Güney Asya ve Güney Afrika olarak duyurdu. 
Raporda, özellikle AB ülkelerindeki durgunluğun az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri ciddi bir şekilde etkilediği de dile getirildi. 
ILO krizin nedeni olarak AB bölgesinde bütçe politikalarındaki uyumsuzluğu baş neden olarak göstererek iç ve dış borçlanmanın krizin önünü açtığı tespitinde bulundu. 
Raporda işsiz insanlarının büyük bir bölümünün iş aramayı da bıraktığı bunun yerine aile ve yakınlarının kaynaklarına dayandığı da belirtildi. 

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