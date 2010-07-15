-İLO TÜRKİYE'DE KRİZİ ARAŞTIRACAK ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - ILO Ankara Ofisi, ekonomik kriz sürecinde Türkiye'de alınan önlemlerin etkisinin değerlendirilmesi, nimet-külfet bilançosunun ortaya konulması ve bunlardan geleceğe yönelik dersler çıkarılması amacıyla proje başlattı. ILO Ankara Ofisi'nin ''Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi ve Gelecek İçin Çıkarılacak Dersler Projesi'' için 6 aylık kapsamlı bir çalışma yürütülecek. Proje doğrultusunda, ekonomik kriz sürecinde Türkiye'de alınan önlemlerin etki değerlendirmesinin yapılması, nimet-külfet bilançosunun ortaya konulması ve geleceğe yönelik sağlam politika önerileri içeren dersler çıkarılması hedefleniyor. Projede, Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünden Prof. Dr. Erinç Yeldan, ODTÜ İktisat Bölümünden Prof. Dr. Erol Taymaz, ODTÜ İktisat Bölümünden Doç. Dr. Hakan Ercan ve ILO Ankara Ofisi uzmanları görev alacak. Başta ILO Türkiye Temsilcisi Gülay Aslantepe olmak üzere, ofis uzmanları, konuyla ilgili kurumları ziyaret ederek uygulamalara ilişkin yüz yüze görüşmeler gerçekleştirecek. Çalışma hayatının tüm taraflarının projeye ilişkin önerilerinin alınması amacıyla gerçekleştirilen başlangıç konferansına katılan, akademisyen ve uzmanlar da bu konudaki düşüncelerini proje ekibiyle paylaşıp, daha etkin sonuçlar alınabilmesi amacıyla katkıda bulundu. Projenin sonunda ortaya çıkan bulgular eylül ayında düzenlenecek çalıştayla konunun uzmanları ve kamuoyuyla paylaşılacak. ILO Ankara Ofisi daha sonra proje sonuçlarını kitap olarak yayımlayacak. Proje kapsamında, küresel ekonomik krizin etkilerinin Türkiye'de hissedilmeye başlandığı 2008'den itibaren alınan önlemler ele alınacak.